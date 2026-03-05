Bruce Johnston anuncia su retiro de The Beach Boys tras casi seis décadas en la banda

Un reconocido músico sorprendió a los seguidores del rock al anunciar que se retirará de la banda con la que ha estado vinculado durante gran parte de su carrera.

Artículos relacionados La casa de los famosos Así reaccionó el prometido de Alexa Torrex tras su beso con Valentino en La casa de los famosos Col

La noticia generó reacciones entre los fanáticos del grupo, quienes lo han visto durante décadas sobre los escenarios interpretando algunos de los temas más recordados de la agrupación.

¿Quién fue el artista que se retira de la banda?

Se trata de Bruce Johnston, histórico integrante de la banda The Beach Boys, quien confirmó que se apartará de las presentaciones regulares del grupo después de casi seis décadas vinculado al proyecto musical.

El artista, de 83 años, se unió a la agrupación en abril de 1965 y desde entonces participó como vocalista, bajista, tecladista y compositor. Durante ese tiempo se convirtió en una figura importante dentro del grupo, especialmente en sus giras y presentaciones en vivo.

A lo largo de su carrera también dejó su huella como compositor dentro del repertorio de la banda. Entre sus canciones más conocidas se encuentran “Disney Girls”, “Deirdre” y “Tears in the Morning”, temas que forman parte del legado musical del grupo.

Aunque su trayectoria con The Beach Boys fue extensa, esta no fue la primera vez que Johnston se apartó del proyecto.

En 1972 decidió dejar temporalmente la banda para dedicarse a otros trabajos musicales. Durante ese periodo también escribió la famosa canción “I Write The Songs”, interpretada posteriormente por Barry Manilow y convertida en un éxito internacional.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Reconocido cantante fue internado por muerte de Yeison Jiménez: su fallecimiento le afectó

El músico regresó al grupo en 1978 y desde entonces continuó participando en conciertos y giras durante varias décadas, manteniéndose como uno de los miembros más constantes en las presentaciones en vivo. Su último show con la agrupación se realizó en enero de 2025.

Bruce Johnston anuncia su retiro de The Beach Boys tras casi seis décadas en la banda. (Foto VALERIE MACON / AFP)

¿Qué dijo Bruce Johnston de su retiro?

El propio Johnston explicó que esta decisión responde a un nuevo momento en su vida profesional. Según comentó, considera que ha llegado el momento de enfocarse nuevamente en la composición y en otros proyectos personales que desea desarrollar en esta etapa de su carrera.

El artista aseguró que siempre ha sentido un fuerte deseo por escribir música y que ahora quiere dedicar más tiempo a esa faceta creativa. También adelantó que está trabajando en nuevos proyectos y que planea continuar vinculado al mundo del entretenimiento, incluso explorando la posibilidad de realizar presentaciones y charlas públicas.

Artículos relacionados Viral Reconocida influencer falleció tras un desgarrador incidente; autoridades investigan el caso

Pese a su retiro de las giras regulares, Johnston dejó claro que su relación con The Beach Boys no termina por completo. El músico afirmó que podría reunirse con la banda en presentaciones especiales o eventos puntuales en el futuro.

Finalmente, expresó su gratitud por haber formado parte de la historia del grupo y por los años compartidos con sus compañeros y fanáticos. Según señaló, su salida no representa un adiós definitivo, sino más bien una nueva etapa dentro de su extensa carrera musical.