Hermana de Luisa Fernanda W causa revuelo al apoyar críticas contra la influencer en redes

La creadora de contenido Luisa Fernanda W vuelve a estar en el centro de una polémica en redes sociales, luego de que varios usuarios cuestionaran su relación con su familia.

La controversia creció cuando su propia hermana reaccionó a varios de los comentarios críticos que circulaban en internet, lo que desató un intenso debate entre seguidores.

¿Qué sucedió con Luisa Fernanda W?

La discusión comenzó cuando Angie Mejía, hermana de Luisa Fernanda W, compartió en sus redes sociales una publicación para celebrar el cumpleaños de su madre.

En el mensaje, Angie expresó el cariño que siente por ella y la importancia que ha tenido en su vida, destacando las enseñanzas que le ha dado y el apoyo que siempre ha recibido.

En su mensaje, la joven felicitó a su madre con palabras llenas de afecto, asegurando que es su ejemplo a seguir y su mejor amiga. También le deseó salud, felicidad y que pudiera cumplir muchos de los sueños que aún tiene pendientes.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de los usuarios fue que Luisa Fernanda W no publicara ningún mensaje visible en sus redes sociales felicitando a su madre. Esto provocó una ola de comentarios de seguidores que comenzaron a especular sobre la relación de la influencer con su familia.

Muchos usuarios cuestionaron públicamente la aparente ausencia de la creadora de contenido en la celebración. Algunos aseguraban que Luisa suele compartir con frecuencia momentos con amigos o con la familia de su pareja, el cantante Pipe Bueno, pero que rara vez se le ve publicando contenido junto a su madre o su hermana.

La situación tomó mayor relevancia cuando Angie Mejía reaccionó con “me gusta” a varios de estos comentarios. Entre los mensajes que recibieron su aprobación había críticas directas hacia Luisa Fernanda W, donde algunos usuarios afirmaban que la influencer se mostraba distante con su familia o que proyectaba una imagen diferente en redes sociales.

Incluso hubo comentarios en los que seguidores calificaban a la creadora de contenido como “falsa” o “aparentadora”, insinuando que en redes sociales muestra una vida perfecta que no reflejaría del todo su relación familiar.

Hermana de Luisa Fernanda W genera controversia tras respaldar críticas contra la influencer (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Luisa Fernanda W al respecto?

Hasta el momento, Luisa Fernanda W no se ha pronunciado públicamente sobre la polémica ni ha respondido a los comentarios que circulan en redes sociales.

La influencer suele compartir gran parte de su vida en plataformas digitales, especialmente momentos relacionados con su familia, su pareja y sus proyectos personales. Sin embargo, frente a esta situación ha optado por mantener silencio.

Mientras tanto, el tema continúa generando debate entre sus seguidores, quienes se dividen entre quienes defienden a la creadora de contenido y quienes cuestionan la relación que mantiene con su familia.