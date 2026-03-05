Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Emma Watson fue captada con millonario exnovio de Belinda y desata rumores de romance

Emma Watson fue captada en México junto al empresario Gonzalo Hevia Baillères, exnovio de Belinda, y las imágenes desataron rumores de romance.

Captan a Emma Watson con el millonario exnovio de Belinda y crecen las especulaciones. (Foto GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP) (Foto Canal RCN)

Una reconocida actriz británica fue captada recientemente en México junto a un empresario que en el pasado mantuvo una relación con Belinda y que incluso habría inspirado una de las canciones más comentadas de la cantante.

Las fotografías, difundidas por una revista mexicana, muestran a la actriz y al empresario compartiendo un momento cercano en el aeropuerto.

En algunas de las imágenes se les ve conversando y despidiéndose con un beso, lo que avivó las especulaciones sobre una relación sentimental.

Según el reporte, estas imágenes pondrían fin a los rumores que circulaban desde finales de 2025 sobre una posible relación entre ambos.

¿Quién es la reconocida actriz que está saliendo con el ex de Belinda?

La actriz en cuestión es Emma Watson, conocida mundialmente por interpretar a Hermione Granger en la saga cinematográfica Harry Potter y por protagonizar la adaptación live action de La bella y la bestia.

A lo largo de su carrera, Watson se ha consolidado no solo como una de las figuras más populares del cine, sino también como una activista en temas de igualdad de género y educación.

Aunque la intérprete británica suele mantener su vida personal lejos del foco mediático, en varias ocasiones ha sido relacionada con empresarios, deportistas y figuras del mundo académico. Por eso, las recientes fotografías han llamado la atención de los seguidores de la actriz, quienes no esperaban verla vinculada a un empresario mexicano.

Las imágenes difundidas muestran a la pareja aparentemente cómoda y cercana, lo que llevó a muchos a especular que la relación podría haberse fortalecido durante viajes recientes.

Emma Watson fue fotografiada con el millonario ex de Belinda y desata revuelo. (Foto Arturo Holmes / AFP)

¿Quién es el exnovio de Belinda que sale con la actriz Emma Watson?

El hombre que aparece junto a Watson es Gonzalo Hevia Baillères, un empresario mexicano perteneciente a una de las familias más influyentes del país. Su familia está vinculada al conglomerado Grupo Bal y a las reconocidas tiendas departamentales El Palacio de Hierro.

Hevia Baillères, de 29 años, mantiene un perfil extremadamente reservado. A diferencia de muchas figuras relacionadas con el mundo empresarial o social, no cuenta con redes sociales públicas y rara vez aparece en eventos mediáticos.

Su nombre comenzó a circular con fuerza en el mundo del espectáculo cuando Belinda lanzó la canción Heterocromía. El tema llamó la atención porque muchos seguidores interpretaron que estaba inspirado en una relación pasada de la cantante con el empresario.

¿Qué dice la canción “Heterocromía” que le dedicó Belinda a Gonzalo Hevia Baillères?

La canción Heterocromía está marcada por referencias a una relación amorosa complicada y por críticas a las diferencias sociales dentro de la pareja. El propio título hace alusión a una condición física poco común: tener los ojos de distinto color.

En la letra, Belinda menciona la idea de una dualidad emocional y la sensación de haber sido engañada. Uno de los versos más comentados habla de haber sido “engañada con tu heterocromía”, una metáfora que muchos seguidores relacionaron con el empresario, quien tendría un ojo verde y otro marrón.

La cantante también explicó en su momento que la canción surgió a partir de una experiencia sentimental en la que llegó a sentirse menospreciada por su profesión y por su historia personal. Según relató, algunas de esas emociones terminaron transformándose en música.

Ahora, con las recientes imágenes junto a Emma Watson, el nombre de Gonzalo Hevia Baillères vuelve a estar en el centro de la conversación mediática. Mientras tanto, ni la actriz ni el empresario han hecho comentarios públicos sobre la naturaleza de su relación.

Belinda le dedicó "heterocromía" a su expareja Gonzalo Hevia Baillères
Belinda le dedicó "heterocromía" a su expareja Gonzalo Hevia Baillères. (Foto GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP)
