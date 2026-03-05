El monito Punch vuelve a conmocionar al mundo tras aprender a saludar

En los primeros días de marzo, Punch , el monitor que ha sido tendencia en redes sociales, se volvió viral tras un video en el que revela que ahora sabe saludar a sus visitantes.

El caso de Punch se ha hecho tendencia en todo el mundo, debido a la dura historia que ha tenido el monito desde que nació y por eso, su nombre y su carita están muy bien guardados en el archivo de quienes han conocido su historia.

En febrero del presente año, el primate ha sido noticia en diferentes medios internacionales y ha sido protagonista de los clips más tierno y virales de todo internet.

¿Cuál es la historia de Punch, el monitor viral?

Según informes de medios de todo el mundo y de acuerdo con lo que ha revelado el zoológico de Ichikawa en Japón, Punch fue rechazo por su madre apenas él nació, al parecer por es mamá primeriza y esto evita querer estar con su hijo.

Tras ser abandonado por su mami, Punch fue criado por humanos, pero no en un contexto muy lejano al de él, sin embargo, esta crianza no es lo natural o lo normal para la especie. Aunque no haya crecido en su entorno biológico, el monitor recibió todos los cuidados que necesitaba.

Cuando ya estaba listo para enfrentar el mundo con los suyos, Punch llegó a una manada que inmediatamente lo rechazó, pues al no criarse con ellos, los demás monos instintivamente no lo acogieron muy bien.

¿Cómo fue el trato hacia Punch al llegar a la manada?

El zoológico empezó a documentar el proceso adaptativo de Punch y por eso, se viralizaron esos clips, ya que el monito es muy bebé y con él cargaba a su peluche, mismo con el que él se crio tras ser rechazado por su mamá.

Al recibir el trato de los otros monos, Puch se aferraba a su muñequito, ya que los otros no solo lo ignoraban, sino que le daban un pésimo trato y por eso empatizó tanto con los humanos, por eso, cientos de personas han ido a ese zoológico para conocer al pequeño primate.

¿Cuál es el saludo que aprendió Punch?

En esta primera semana de marzo, Punch volvió a ser tendencia porque aprendió un nuevo saludo, pues ahora levanta su mano y la mueve como si fuera un humano.

Como es de esperarse, esto, también generó ternura y el monito está siendo el animal más querido en todo el mundo.