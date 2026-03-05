Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Prometido de Alexa Torres reacciona al regreso de Juanda Caribe a La casa de los famosos

El prometido de Alexa Torres reaccionó a eliminación y celebró que Juanda Caribe no haya sido el primero en regresar.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Prometido de Alexa Torres reaccionó al resultado de la gala y mencionó a Juanda Caribe
Prometido de Alexa Torres reaccionó al resultado de Juanda Caribe en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

En la noche del miércoles 4 de marzo, en La casa de los famosos Colombia 2026 se vivió la novena eliminación, la cuál dejó por fuera de la competencia a la actriz, Lady Noriega, quien no se limitó ni el mes en la realidad de convivencia.

Artículos relacionados

Esta placa de nominados era una de las más duras, ya que estaban los participantes más fuertes y, de hecho, era la primera nominación de Juanda Caribe y la sexta de Alexa Torres, así mismo, en esta eliminación también estuvieron Yuli Ruiz y Alejandro Estrada.

Los resultados de esta votación dejaron con asombro a los famosos, pero también a los seguidores y televidentes, ya que algunos no se esperaban esos resultados.

Artículos relacionados

¿Cuáles fueron los porcentajes de la novena eliminación en La casa de los famosos Colombia 2026?

Para el gusto de muchos, mientras es el disgusto de otros, en esta gala de eliminación, Alexa Torres regresó de primer a La casa de los famosos Colombia 2026 con una votación del 37.09% y Juanda Caribe fue el segundo con el 25.55%.

Prometido de Alexa Torres reaccionó al resultado de Juanda Caribe en La casa de los famosos
Prometido de Alexa Torres lanzó comentario sobre Juanda Caribe tras la eliminación. (Foto: Canal RCN)

Sin duda, esto aumenta la rivalidad no solo entre los participantes, sino entre los fandoms que están votando y dándose parejo para apoyar a su participante favorito.

Los demás porcentajes también sorprendieron, ya que Alejandro regresó de terceras con el 14.32%, seguido de Yuli Ruiz con el 11.36%, Valentino con el 5.14% y por última, Campanita con un resultado del 4.82%.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la reacción del prometido de Alexa Torres al regreso de Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia 2026?

A través de su cuenta oficial de Instagram, Jhorman Toloza, prometido de Alexa Torres, reaccionó en vivo a los resultados de las votaciones de La casa de los famosos Colombia 2026.

Prometido de Alexa Torres lanzó comentario sobre Juanda Caribe tras la eliminación.
El prometido de Alexa Torres reaccionó al resultado de la gala y mencionó a Juanda Caribe. (Foto: Canal RCN)

El también creador de contenido, se grabó ansioso mientras esperaba escuchar los resultados de esta placa y con mucho furor celebró el 37% de su esposa, pero también reaccionó al regreso de Juanda Caribe.

“No eres digno de ser el primero”, expresó Jhorman.

Además, en otra publicación, el prometido de la participante lanzó pulla escribiendo que la costa caribe está celebrando el regreso de primera de Alexa Torres.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Yuli Ruiz le responde al reclamo de Juanse Laverde. La casa de los famosos

Juanse Laverde se sintió mal y le hizo un reclamo a Yuli Ruiz en La casa de los famosos Colombia 2026

Juanse Laverde confesó que se sintió mal con una actitud que tuvo Yuli Ruiz, a quien le hizo un reclamo en La casa de los famosos.

Esposa de Juanda Caribe le dedica emotivo a su bebé y menciona a Juada Caribe Juanda Caribe

Sheila Gándara dedica tierno mensaje a su bebé y menciona a Juanda Caribe, ¿qué le dijo?

Sheila Gándara dedicó un emotivo mensaje a su bebé y mencionó a Juanda Caribe generando reacciones.

Alexa Torrex volvió a la placa en La casa de los famosos y así reaccionó junto a Manuela La casa de los famosos

Alexa quedó en placa tras la salida de Lady Noriega y reaccionó recreando audio de Karina García

Alexa Torrex volvió a quedar en placa tras la salida de Lady Noriega y reaccionó recreando audio de Karina García.

Lo más superlike

Koral Costa se deja ver con actor tras su ruptura con Omar Murillo Omar Murillo

Koral Costa se dejó ver con reconocido actor tras separarse de Omar Murillo: ¿Pasó página?

Tras su ruptura con Omar Murillo, Koral Costa reapareció en redes sociales junto a un reconocido actor.

Talento internacional

Reconocido actor perdió seguidores tras salir del closet y confirmar su relación

Mujer trans causa revuelo en redes sociales al contar lo que vivió en camerino privado de Kris R. en Bucaramanga Talento nacional

Mujer trans confiesa que equipo de Kris R. la invitó a su camerino en Bucaramanga y revela lo que pasó allí

Día Mundial de la Obesidad: hábitos saludables Salud

Día Mundial de la Obesidad: descubre los secretos para evitar el sobrepeso y cuidar tu salud

¿Ángela Aguilar se retira de la música? Esto aclaró la cantante tras los rumores Ángela Aguilar

¿Ángela Aguilar se retira de la música? Esto dijo la artista