Prometido de Alexa Torres reacciona al regreso de Juanda Caribe a La casa de los famosos
El prometido de Alexa Torres reaccionó a eliminación y celebró que Juanda Caribe no haya sido el primero en regresar.
En la noche del miércoles 4 de marzo, en La casa de los famosos Colombia 2026 se vivió la novena eliminación, la cuál dejó por fuera de la competencia a la actriz, Lady Noriega, quien no se limitó ni el mes en la realidad de convivencia.
Esta placa de nominados era una de las más duras, ya que estaban los participantes más fuertes y, de hecho, era la primera nominación de Juanda Caribe y la sexta de Alexa Torres, así mismo, en esta eliminación también estuvieron Yuli Ruiz y Alejandro Estrada.
Los resultados de esta votación dejaron con asombro a los famosos, pero también a los seguidores y televidentes, ya que algunos no se esperaban esos resultados.
¿Cuáles fueron los porcentajes de la novena eliminación en La casa de los famosos Colombia 2026?
Para el gusto de muchos, mientras es el disgusto de otros, en esta gala de eliminación, Alexa Torres regresó de primer a La casa de los famosos Colombia 2026 con una votación del 37.09% y Juanda Caribe fue el segundo con el 25.55%.
Sin duda, esto aumenta la rivalidad no solo entre los participantes, sino entre los fandoms que están votando y dándose parejo para apoyar a su participante favorito.
Los demás porcentajes también sorprendieron, ya que Alejandro regresó de terceras con el 14.32%, seguido de Yuli Ruiz con el 11.36%, Valentino con el 5.14% y por última, Campanita con un resultado del 4.82%.
¿Cuál fue la reacción del prometido de Alexa Torres al regreso de Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia 2026?
A través de su cuenta oficial de Instagram, Jhorman Toloza, prometido de Alexa Torres, reaccionó en vivo a los resultados de las votaciones de La casa de los famosos Colombia 2026.
El también creador de contenido, se grabó ansioso mientras esperaba escuchar los resultados de esta placa y con mucho furor celebró el 37% de su esposa, pero también reaccionó al regreso de Juanda Caribe.
“No eres digno de ser el primero”, expresó Jhorman.
Además, en otra publicación, el prometido de la participante lanzó pulla escribiendo que la costa caribe está celebrando el regreso de primera de Alexa Torres.