Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Alexa quedó en placa tras la salida de Lady Noriega y reaccionó recreando audio de Karina García

Alexa Torrex volvió a quedar en placa tras la salida de Lady Noriega y reaccionó recreando audio de Karina García.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Alexa Torrex volvió a la placa en La casa de los famosos y así reaccionó junto a Manuela
Alexa Torrex quedó en placa tras la salida de Lady Noriega y su reacción llamó la atención. (Fotos: Canal RCN)

En la eliminación de la noche del 4 de marzo, la actriz Lady Noriega se convirtió en la más reciente eliminada de La casa de los famosos Colombia. Tras su salida, colocó en la placa Alexa Torrex, lo que generó una curiosa reacción tanto en ella como en Manuela.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Alexa Torrex al quedar nuevamente en placa de eliminación?

Desde el inicio de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, Alexa Torrex ha permanecido en la placa de nominados.

Sin embargo, en todas las oportunidades ha logrado obtener altos porcentajes de votación por parte del público, lo que le ha permitido ingresar de primeras a la casa tras las galas de eliminación.

Artículos relacionados

En esta ocasión, fue Juanda Caribe quien les avisó a los participantes que ya se había revelado el nombre del primer famoso en quedar en placa. Tras escuchar el anuncio, Alexa y Manuela corrieron para confirmar de quién se trataba.

Alexa Torrex volvió a la placa en La casa de los famosos y así reaccionó junto a Manuela
Alexa Torrex quedó en placa tras la salida de Lady Noriega y su reacción llamó la atención. (Foto: Canal RCN)

La primera en reaccionar fue Manuela, quien, entre gritos, expresó: “Pero qué necesidad, hay más gente”, refiriéndose a que nuevamente Alexa había quedado nominada.

Por su parte, Alexa respondió de inmediato que quería competir en la prueba de liderazgo que se realizará esa misma noche. También comentó que le parecía mejor que ella estuviera en placa y no Manuela.

Durante las últimas semanas, tanto Alexa como Manuela habían tenido diferencias con Lady Noriega dentro de la convivencia de la casa.

Mientras conversaban sobre la nominación, Manuela le recordó en chiste que los integrantes del cuarto Tormenta suelen rotarse en la placa de eliminación, pues con frecuencia reciben votos durante las nominaciones dentro de la casa.

¿Por qué Alexa Torrex reaccionó con un audio viral de Karina García?

Luego de conocer que nuevamente estaba en riesgo de eliminación, Alexa comenzó a cantar y a bailar una frase que se volvió viral en una temporada anterior del programa.

Artículos relacionados

“Ya son siete placazos, yo no hago caso…”, cantó la influencer, recordando el audio que popularizó Karina García, quien también permanecía con frecuencia en placa durante su participación en La casa de los famosos.

Alexa Torrex volvió a la placa en La casa de los famosos y así reaccionó junto a Manuela
Alexa Torrex quedó en placa tras la salida de Lady Noriega y su reacción llamó la atención. (Foto: Canal RCN)

Por su parte Tebi, comentó que posiblemente también podría quedar en placa, teniendo en cuenta que se ha ido contra los de su propio cuarto.

Finalmente, Alexa expresó que ya no va a volver a desempacar la maleta.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Yuli Ruiz le responde al reclamo de Juanse Laverde. La casa de los famosos

Juanse Laverde se sintió mal y le hizo un reclamo a Yuli Ruiz en La casa de los famosos Colombia 2026

Juanse Laverde confesó que se sintió mal con una actitud que tuvo Yuli Ruiz, a quien le hizo un reclamo en La casa de los famosos.

Esposa de Juanda Caribe le dedica emotivo a su bebé y menciona a Juada Caribe Juanda Caribe

Sheila Gándara dedica tierno mensaje a su bebé y menciona a Juanda Caribe, ¿qué le dijo?

Sheila Gándara dedicó un emotivo mensaje a su bebé y mencionó a Juanda Caribe generando reacciones.

Juanda Caribe no pudo ocultar su reacción cuando Alexa Torrex entró primero a la gala Juanda Caribe

Así reaccionó Juanda Caribe al ver a Alexa Torrex entrar de primeras en la gala de eliminación

Reacción de Juanda Caribe se vuelve viral al ver a Alexa Torrex entrar de primeras en la gala de eliminación.

Lo más superlike

Isabella Ladera reaccionó con furia tras polémica con streamer que habló de su embarazo Influencers

Isabella Ladera estalló contra streamer por comentarios sobre su embarazo

Isabella Ladera reaccionó con furia tras polémicas declaraciones de un streamer que habló de su embarazo.

Talento internacional

Reconocido actor perdió seguidores tras salir del closet y confirmar su relación

Mujer trans causa revuelo en redes sociales al contar lo que vivió en camerino privado de Kris R. en Bucaramanga Talento nacional

Mujer trans confiesa que equipo de Kris R. la invitó a su camerino en Bucaramanga y revela lo que pasó allí

Día Mundial de la Obesidad: hábitos saludables Salud

Día Mundial de la Obesidad: descubre los secretos para evitar el sobrepeso y cuidar tu salud

¿Ángela Aguilar se retira de la música? Esto aclaró la cantante tras los rumores Ángela Aguilar

¿Ángela Aguilar se retira de la música? Esto dijo la artista