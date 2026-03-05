Alexa quedó en placa tras la salida de Lady Noriega y reaccionó recreando audio de Karina García

En la eliminación de la noche del 4 de marzo, la actriz Lady Noriega se convirtió en la más reciente eliminada de La casa de los famosos Colombia. Tras su salida, colocó en la placa Alexa Torrex, lo que generó una curiosa reacción tanto en ella como en Manuela.

¿Cómo reaccionó Alexa Torrex al quedar nuevamente en placa de eliminación?

Desde el inicio de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, Alexa Torrex ha permanecido en la placa de nominados.

Sin embargo, en todas las oportunidades ha logrado obtener altos porcentajes de votación por parte del público, lo que le ha permitido ingresar de primeras a la casa tras las galas de eliminación.

En esta ocasión, fue Juanda Caribe quien les avisó a los participantes que ya se había revelado el nombre del primer famoso en quedar en placa. Tras escuchar el anuncio, Alexa y Manuela corrieron para confirmar de quién se trataba.

Alexa Torrex quedó en placa tras la salida de Lady Noriega y su reacción llamó la atención. (Foto: Canal RCN)

La primera en reaccionar fue Manuela, quien, entre gritos, expresó: “Pero qué necesidad, hay más gente”, refiriéndose a que nuevamente Alexa había quedado nominada.

Por su parte, Alexa respondió de inmediato que quería competir en la prueba de liderazgo que se realizará esa misma noche. También comentó que le parecía mejor que ella estuviera en placa y no Manuela.

Durante las últimas semanas, tanto Alexa como Manuela habían tenido diferencias con Lady Noriega dentro de la convivencia de la casa.

Mientras conversaban sobre la nominación, Manuela le recordó en chiste que los integrantes del cuarto Tormenta suelen rotarse en la placa de eliminación, pues con frecuencia reciben votos durante las nominaciones dentro de la casa.

¿Por qué Alexa Torrex reaccionó con un audio viral de Karina García?

Luego de conocer que nuevamente estaba en riesgo de eliminación, Alexa comenzó a cantar y a bailar una frase que se volvió viral en una temporada anterior del programa.

“Ya son siete placazos, yo no hago caso…”, cantó la influencer, recordando el audio que popularizó Karina García, quien también permanecía con frecuencia en placa durante su participación en La casa de los famosos.

Por su parte Tebi, comentó que posiblemente también podría quedar en placa, teniendo en cuenta que se ha ido contra los de su propio cuarto.

Finalmente, Alexa expresó que ya no va a volver a desempacar la maleta.