Juliana Calderón arremete contra Aida Victoria Merlano tras ruptura de ‘La Blanquita’: ¡Esto dijo!

En un reciente en vivo, Juliana Calderón se pronunció sobre la separación de La Blanquita y Deiby Ruiz, y cuestionó los comentarios de Aida Victoria Merlano.

Artículos relacionados La casa de los famosos Así reaccionó el prometido de Alexa Torrex tras su beso con Valentino en La casa de los famosos Col

La hermana de Yina Calderón se mostró sorprendida por la noticia de la ruptura de la pareja de los creadores de contenido caleños y comentó que no podía creerlo: “Yo los veía tan unidos, como tan perfectos”.

¿Qué opinó Juliana Calderón sobre la intervención de Aida Victoria Merlano tras la ruptura de la Blanquita?

Durante la transmisión, Juliana criticó el video publicado por Aida Victoria Merlano, en el que la barranquillera daba consejos a La Blanquita sobre relaciones amorosas.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Reconocido cantante fue internado por muerte de Yeison Jiménez: su fallecimiento le afectó

Juliana, visiblemente extrañada, repitió algunas palabras de Aida Victoria y dijo: “Es que si yo hubiese sido amiga de La Blanquita… viene a hablar Aida Victoria Merlano, la menos indicada para hablar de una relación”.

Juliana Calderón no se guarda nada y critica a Aida Victoria tras fin de La Blanquita. (Foto: Canal RCN)

Juliana dejó claro que considera inapropiado que alguien con experiencia limitada en relaciones dé consejos públicos sobre temas tan personales.

En su comentario, Juliana Calderón le recordó las exparejas de Aida Victoria Merlano y agregó: “Nada le ha funcionado y viene a dar tips de cómo superar, cómo decir… eso es vergonzoso, que esté dando tips de amor y desamor, sabiendo que ella es el oso”.

¿Qué dijo sobre la ruptura de La Blanquita y Deiby Ruiz?

Respecto a la separación de La Blanquita, Juliana explicó que “las cosas son personales, más cuando se estuvo en una relación con esa persona tanto tiempo y que tuvieron un hijo”.

Artículos relacionados Juanda Caribe Esposa de Juanda Caribe se pronunció tras polémicas y envió contundente mensaje: “Hoy escojo”

Además, hizo énfasis en la responsabilidad hacia el menor: “Si yo tuviera un hijo con una persona, pensaría más las cosas antes de decirlas en público. Internamente voy y le pongo su demanda de cuota alimentaria porque está de por medio un hijo”.

Juliana Calderón no se guarda nada y critica a Aida Victoria tras fin de La Blanquita. (Foto: Canal RCN)

Cabe recordar que La Blanquita y Deiby Ruiz hicieron pública su ruptura recientemente. Katy Cardona, conocida como La Blanquita, realizó un en vivo exponiendo los desacuerdos que tenía con su expareja.

Por su parte, Deiby Ruiz también se pronunció públicamente, asegurando que desconocía algunos comentarios de su ex y que, pese a todo, cumplía con sus responsabilidades económicas hacia su hijo mostrando recibos de los pagos en público.