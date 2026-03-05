Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Juliana Calderón arremete contra Aida Victoria Merlano tras ruptura de ‘La Blanquita’: ¡Esto dijo!

Tras la ruptura de ‘La Blanquita’ con Deiby Ruiz, Juliana Calderón arremetió con todo contra Aida Victoria Merlano.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Juliana Calderón se pronuncia sobre la separación de La Blanquita y cuestiona a Aida Victoria Merlano
Juliana Calderón no se guarda nada y critica a Aida Victoria tras fin de La Blanquita. (Fotos: Canal: RCN)

En un reciente en vivo, Juliana Calderón se pronunció sobre la separación de La Blanquita y Deiby Ruiz, y cuestionó los comentarios de Aida Victoria Merlano.

La hermana de Yina Calderón se mostró sorprendida por la noticia de la ruptura de la pareja de los creadores de contenido caleños y comentó que no podía creerlo: “Yo los veía tan unidos, como tan perfectos”.

¿Qué opinó Juliana Calderón sobre la intervención de Aida Victoria Merlano tras la ruptura de la Blanquita?

Durante la transmisión, Juliana criticó el video publicado por Aida Victoria Merlano, en el que la barranquillera daba consejos a La Blanquita sobre relaciones amorosas.

Juliana, visiblemente extrañada, repitió algunas palabras de Aida Victoria y dijo: “Es que si yo hubiese sido amiga de La Blanquita… viene a hablar Aida Victoria Merlano, la menos indicada para hablar de una relación”.

Juliana Calderón se pronuncia sobre la separación de La Blanquita y cuestiona a Aida Victoria Merlano
Juliana Calderón no se guarda nada y critica a Aida Victoria tras fin de La Blanquita. (Foto: Canal RCN)

Juliana dejó claro que considera inapropiado que alguien con experiencia limitada en relaciones dé consejos públicos sobre temas tan personales.

En su comentario, Juliana Calderón le recordó las exparejas de Aida Victoria Merlano y agregó: “Nada le ha funcionado y viene a dar tips de cómo superar, cómo decir… eso es vergonzoso, que esté dando tips de amor y desamor, sabiendo que ella es el oso”.

¿Qué dijo sobre la ruptura de La Blanquita y Deiby Ruiz?

Respecto a la separación de La Blanquita, Juliana explicó que “las cosas son personales, más cuando se estuvo en una relación con esa persona tanto tiempo y que tuvieron un hijo”.

Además, hizo énfasis en la responsabilidad hacia el menor: “Si yo tuviera un hijo con una persona, pensaría más las cosas antes de decirlas en público. Internamente voy y le pongo su demanda de cuota alimentaria porque está de por medio un hijo”.

Juliana Calderón se pronuncia sobre la separación de La Blanquita y cuestiona a Aida Victoria Merlano
Juliana Calderón no se guarda nada y critica a Aida Victoria tras fin de La Blanquita. (Foto: Canal RCN)

Cabe recordar que La Blanquita y Deiby Ruiz hicieron pública su ruptura recientemente. Katy Cardona, conocida como La Blanquita, realizó un en vivo exponiendo los desacuerdos que tenía con su expareja.

Por su parte, Deiby Ruiz también se pronunció públicamente, asegurando que desconocía algunos comentarios de su ex y que, pese a todo, cumplía con sus responsabilidades económicas hacia su hijo mostrando recibos de los pagos en público.

 

