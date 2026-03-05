Juancho Arango reaccionó molesto tras broma de Mariana Zapata y Eidevin en La casa de los famosos

El actor Juancho Arango fue protagonista de un momento tenso dentro de La casa de los famosos Colombia luego de ser objeto de una broma por parte de Mariana Zapata y Eidevin.

¿Qué pasó cuando Juancho Arango reaccionó a la broma de Mariana y Eidevin?

La situación ocurrió en la sala de la casa cuando el actor se encontraba descansando.

Según se pudo ver en las cámaras, Juancho estaba dormido cuando Mariana y Eidevin se acercaron en silencio. En medio de risas, los participantes decidieron hacerle una broma que consistía en colocarle agua en la boca mientras él dormía.

El gesto provocó una reacción inmediata del actor, quien se despertó de manera repentina al sentir lo que estaba ocurriendo.

Tras despertarse, Juancho Arango reaccionó visiblemente molesto por lo sucedido.

Juancho Arango se incomodó por broma mientras dormía en La casa de los famosos Colombia

Mientras tanto, Mariana Zapata se acercó a abrazarlo entre risas, al tiempo que repetía su nombre intentando calmar el momento. Sin embargo, el actor continuó mostrando molestia por la broma.

Eidevin por su parte también intentó hablar con él y explicar lo sucedido. Aun así, Juancho se mantuvo serio frente a lo ocurrido, dejando claro que no había tomado bien el gesto de sus compañeros dentro de la casa.

Más tarde, expresó: “Yo no me meto con nadie”, dijo Juancho dejando ver su incomodidad tras la broma.

¿Qué pasó después entre Juancho Arango, Mariana Zapata y Eidevin?

Horas después de lo ocurrido, Eidevin decidió acercarse nuevamente a Juancho Arango para ofrecerle disculpas por la broma. Durante ese momento reconoció que habían cruzado un límite y le dijo directamente: “Nos pasamos”.

Por lo que Juancho lo tomó muy en serio y el momento tuvo repercusiones dentro de la dinámica del juego. Pues después del incidente, Juancho Arango tomó la decisión de nominar a Mariana Zapata y a Eidevin para la eliminación que fue el pasado miércoles, 5 de marzo.

Finalmente, durante esa misma gala se conoció la decisión del público, que determinó la salida de la actriz Lady Noriega de La casa de los famosos Colombia, en el que además Alexa entró de primera a La casa al obtener el porcentaje mayor y dejando a Juanda Caribe de segundas.