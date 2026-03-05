Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karina García recibe fuerte reclamo de la novia de Nicolás Arrieta por coquetear con él

Karina García quedó fría cuando recibió el reclamo de la novia de Nicolás Arrieta, quien reprochó por decir que se metería con él.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Novia de Nicolás Arrieta enfrenta a Karina García por su comentario sobre él
Karina García reacciona al reclamo de la novia de Nicolás Arrieta por su coqueteo. (Foto: Canal RCN)

En la noche del miércoles 4 de marzo, Nicolás Arrieta y su novia Manuela Ortiz, estuvieron en ‘¿Qué hay pa’ dañar?’ junto Néstor Parra, Roberto Velásquez y Karina García, pues el exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2026 estuvo hablando de su estadía en el programa.

El programa en el que se comenta todo lo que pasa en el reality, lleva invitados cada noche y Nicolás, una vez más repitió su visita, pero lo que no sabía, es que mientras él estuvo compitiendo, Karina habló muy bien de él.

¿Qué dijo Karina García sobre Nicolás Arrieta?

Durante una de las transmisiones de ¿Qué hay pa’ dañar?, los panelistas hablaron sobre los guapos de La casa de los famosos Colombia 2026 y Karina García sorprendió con su respuesta.

Karina García reacciona al reclamo de la novia de Nicolás Arrieta por su coqueteo
Karina García recibe reclamo de la novia de Nicolás Arrieta por su coqueteo. (Foto: Canal RCN)

Pues la paisa no dijo que se metería con un Renzo Meneses, Tebi Bernal o Jay Torres según los más lindos para las televidentes, sino que dijo que, con Nicolás Arrieta, porque parecía un “muñequito raro”, de hecho, su respuesta se viralizó en redes sociales.

De acuerdo con García, le gusta que Nicolás sea muy inteligente y por eso llamó su atención.

¿Cuál fue el reclamo de la novia de Nicolás Arrieta por el coqueteo de Karina García?

Durante el en vivo en ¿Qué hay pa’ dañar?, Karina García recibió el reclamo de Manuela Ortiz por el coqueteo de Karina García hacia Nicolás Arrieta, pues ella vio lo que dijo la panelista sobre su novio.

La reacción de Karina fue pararse de la silla y dijo que se había puesto tiesa, porque pensó que el reclamo era en serio, pero Manuela dijo que era molestando.

De hecho, García le contó a Nicolás lo que ella había ducho sobre él e incluso, su novio Kris R le reclamó por a ver dicho eso.

Karina García recibe reclamo de la novia de Nicolás Arrieta por su coqueteo
Novia de Nicolás Arrieta enfrenta a Karina García por su comentario sobre él. (Foto: Canal RCN)

Entre risas, Manuela dijo que podía compartir y eso generó asombro, pero Nicolás dijo que no porque él admira al novio de Karina y hasta fan es; precisamente, para evitar que le tire, él dijo que lo respeta.

Finalizando la conversación, Karina les dijo a Nico y su novia que salieran a cenar los cuatro y por supuesto, ellos dijeron que sí y así evitar malos entendidos.

