Nicolás Arrieta generó revuelo con su opinión sobre Karina García: ¿Qué dijo?

Nicolás Arrieta volvió a llamar la atención en redes sociales luego de compartir su opinión sobre Karina García, panelista del programa ¿Qué hay pa’ dañar? La casa de los famosos?.

El creador de contenido habló abiertamente sobre la impresión que le dejó la paisa tras conocerla por primera vez durante su reciente participación en el espacio digital que analiza los momentos más comentados del reality.

Las declaraciones de Arrieta no tardaron en generar conversación entre los seguidores del programa y del influencer.

Nicolás Arrieta habló sobre Karina García tras conocerla por primera vez. (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Nicolás Arrieta de Karina García?

Nicolás Arrieta fue el invitado especial del último programa de ¿Qué hay pa’ dañar? La casa de los famosos?, emitido el pasado 4 de marzo.

Durante su participación, el creador de contenido compartió con los panelistas y habló sobre diferentes situaciones que han ocurrido dentro del reality.

Tras su paso por el programa, Nicolás decidió contarle a sus seguidores en Instagram qué impresión le dejó conocer a Karina García. A través de sus historias, el influencer relató que era la primera vez que coincidía con la panelista y aprovechó para compartir su opinión sobre ella.

En uno de los videos, Arrieta comentó entre risas que conoció por primera vez a “Kari”, utilizando el apodo para referirse a la paisa. Incluso bromeó sobre la confianza que estaba tomando al llamarla de esa manera.

El creador de contenido explicó que la primera impresión que tuvo de Karina fue muy positiva. Según contó, le pareció una persona muy dulce tanto dentro como fuera de cámaras. Además, destacó que la panelista le pareció directa, chistosa y muy buena gente.

Arrieta también mencionó que disfrutó su participación en el programa y que le pareció una experiencia chévere poder compartir con el equipo que comenta los acontecimientos del reality.

¿Qué hace Nicolás Arrieta desde su eliminación de La casa de los famosos Colombia?

Además de su reciente aparición en el programa digital relacionado con La casa de los famosos Colombia, Nicolás Arrieta también se encuentra participando temporalmente en televisión nacional.

Nicolás Arrieta se convirtió en panelista invitado por una semana en el programa matutino Buen día Colombia. El creador de contenido ha compartido en sus redes sociales varios momentos de esta experiencia, mostrando lo emocionado que está por asumir este nuevo reto profesional.

En sus historias de Instagram confesó que, aunque se siente agradecido por la oportunidad, también ha experimentado algunos nervios al enfrentarse a la televisión nacional en un rol donde debe comentar diferentes temas de actualidad y entretenimiento.

Incluso, en tono de broma, Arrieta publicó que quería “renunciar” porque no soportaba tener que despertarse tan temprano para asistir al programa. Sin embargo, rápidamente aclaró que se trataba de un comentario humorístico y que en realidad estaba disfrutando mucho la experiencia.

El influencer explicó que siempre ha sido una persona nocturna, por lo que adaptarse a madrugar ha sido uno de los mayores retos de esta nueva etapa.

Finalmente, Nicolás adelantó que retomará su conocida sección llamada La bitácora del capitán, aunque ahora lo hará desde una perspectiva diferente.

Según explicó, planea continuar con el formato, pero esta vez comentando lo que sucede en el reality desde afuera de la competencia, lo que marcaría un nuevo capítulo para este popular segmento entre sus seguidores.