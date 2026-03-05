Koral Costa se dejó ver con reconocido actor tras separarse de Omar Murillo: ¿Pasó página?

Koral Costa causó revuelo en redes sociales tras reaparecer junto a un reconocido actor colombiano tras semanas de confirmar su ruptura amorosa con Omar Murillo ‘Bola 8’. La cantante se dejó ver sonriente mientras lo rodeaba con sus brazos.

¿Cuál es el actor con el que Koral Costa reapareció en redes?

Durante la mañana de este miércoles 5 de marzo, Koral Costa sorprendió a su fanaticada al compartir por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, un corto video en el que se dejó ver muy acaramelada junto al reconocido actor colombiano Gregorio Pernía.

Koral Costa reaparece con Gregorio Pernía tras su ruptura con Omar Murillo. (Foto Canal RCN).

El momento llegó justo semanas después de que la cantante confirmara su separación con el actor Omar Murillo, quien actualmente reside en España, en donde está llevando a cabo un proyecto laboral personal.

Sin embargo, la razón detrás del clip no es lo que muchos pensarían, pues la grabación entre Costa y Pernía hace parte de la creación de contenido que la cantante suele subir a sus redes sociales para divertir a sus seguidores.

En el video se recrea una divertida escena en la que Costa muestra interés en Gregorio porque este le está dando dinero para sus gastos. No obstante, todo es planeado y hace parte de la ficción, pues el actor se encuentra felizmente casado y hace poco recibió en brazos a su pequeño hijo.

El divertido video generó múltiples reacciones entre los seguidores de Koral Costa, quienes no tardaron en comentar la inesperada aparición junto a Gregorio Pernía y tomaron con humor la escena que ambos recrearon para redes sociales.

¿Cómo ha vivido Koral Costa su separación con Omar Murillo?

Antes de que Omar Murillo emprendiera su viaje hacia España para dar inicio a un proyecto personal, Koral Costa había manifestado que pronto se mudaría al país europeo para estar a su lado. Sin embargo, esto nunca sucedió.

Meses después de este hecho, comenzaron a circular en redes sociales rumores sobre una posible separación que terminaron siendo confirmados por la actriz a través de sus plataformas digitales.

Desde entonces, Costa se ha mostrado atravesando el proceso en diferentes etapas. Hace pocos días incluso confesó que estaba sanando mientras se enfocaba en ella misma.