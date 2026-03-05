Kris R causó revuelo al revelar cómo fue su primer beso con Karina García

En enero, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025, Karina García, sorprendió al revelar su relación con el cantante Kris R, pues empezaron a mostrar su cercanía en redes, hasta que confirmaron con fotos que sí están juntos.

Artículos relacionados La casa de los famosos Así reaccionó el prometido de Alexa Torrex tras su beso con Valentino en La casa de los famosos Col

Desde entonces, los fanáticos de la panelista de ¿Qué hay pa’ dañar?, no se han perdido ni un detalle del noviazgo de la nueva pareja del mundo del entretenimiento; de hecho, cada uno ha dado algunos datos de su romance.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Reconocido cantante fue internado por muerte de Yeison Jiménez: su fallecimiento le afectó

¿Qué dijo Kris R sobre su primer beso con Karina García?

En redes sociales, ha circulado un video de Kris R hablando con Westcol sobre Karina García y en la conversación, el cantante se sinceró dando detalles de su relación con la paisa.

De acuerdo con lo que reveló el artista, mencionó cómo fue su primer beso con su novia y generó risas por cómo lo contó.

Kris R confesó cómo besó por primera vez a Karina García. (Foto: Canal RCN)

Kris dijo que estaba con Karina en su camioneta y que él disimuló como si fuera a poner música y con su movimiento, aprovechó para darle un pico a García. Según lo que contó, es que la influencer reaccionó diciendo “¡Ay!” y él respondió: “¿le molestó?”.

Artículos relacionados Talento nacional Mujer trans confiesa que equipo de Kris R. la invitó a su camerino en Bucaramanga y revela lo que pasó allí

¿Kris R es celoso con Karina García?

Durante la transmisión de ¿Qué hay pa’ dañar? de la noche del miércoles 4 de marzo, estuvo de invitado Nicolás Arrieta con su novia, Manuela Ortiz.

Los invitados tuvieron una conversación con los panelistas, en donde hablaron de la participación del creador de contenido en La casa de los famosos Colombia 2026 y ahí mismo, conoció Nico se conoció con Karina García.

Así fue el inesperado primer beso entre Kris R y Karina García. (Foto: Canal RCN)

Durante la conversación, la paisa dijo quedar fría por un reclamo de la novia de Arrieta, quien la cuestionó por haber dicho que se metería con el influencer, pero claramente esto era broma, aunque García se lo creyó.

Sin embargo, ella dejó claro que su novio Kris R sí le hizo el reclamo, porque sus palabras se hicieron virales y esto no le gustó al cantante.

Al escuchar las revelaciones de Karina, Nicolás expresó que “ojo con eso”, porque él respetaba y admiraba al artista y que no quería que le “tirara”.

El momento generó tanta gracia que finalmente, la panelista insinuó una salida entre ellos cuatro, Karina con Kris y Nicolás con Manuela.