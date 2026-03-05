Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Carlos Vives es la ‘Leyenda de Nuestra Tierra’: gran reconocimiento que recibió el artista

Carlos Vives es uno de los artistas colombianos más influyentes del mundo; por esa razón, los Premios Nuestra Tierra 2025 le otorgó un gran título.

Carlos Vives fue reconocido por los PNT 2025
Gran título que los Premios Nuestra Tierra le otorgó a Carlos Vives (AFP/MARTIN BERNETTI)

El artista colombiano Carlos Vives fue nombrado como ‘Leyenda de Nuestra Tierra’ por los Premios Nuestra Tierra 2025, debido a que es uno de los artistas más reconocidos del país

¿Los Premios Nuestra Tierra suelen hacer reconocimientos a artistas específicos?

Normalmente los Premios Nuestra Tierra suelen reconocer el talento, trayectoria y obras de los artistas colombianos que están nominados en cada categoría; de hecho, ese es su propósito. Sin embargo, hay reconocimientos especiales para artistas que dejan huella en los corazones de los colombianos, como Carlos Vives en este caso.

¿Cuál fue el reconocimiento que se llevó Carlos Vives en los Premios Nuestra Tierra?

El artista samaritano, Carlos Vives, fue reconocido como ‘Leyenda de Nuestra Tierra’ en la ceremonia de los Premios Nuestra Tierra 2025 que se llevaron a cabo el 24 de abril de dicho año en el Teatro Mayor Julio Mario Santodomingo, en Bogotá

¿Por qué los Premios Nuestra Tierra reconoció a Carlos Vives como ‘Leyenda de Nuestra Tierra’?

Los reconocidos Premios Nuestra Tierra 2025 le brindó un gran homenaje al gran artista colombiano, Carlos Vives, quien cuenta con más de 30 años de trayectoria musical y múltiples premios y reconocimientos de talla internacional, como ser 18 veces el ganador del Latin Grammy, 2 veces el ganador del Grammy, entre otros.

Por otro lado, el mismo día de la gala de los Premios Nuestra Tierra 2025, el álbum legendario de Carlos Vives ‘La Tierra del Olvido’ lanzado en 1995 estaba celebrando su aniversario número 30. Este reconocido listado de canciones alcanzó el puesto número 5 en Top Latin Albums y lideró durante siete semanas la lista Top Tropical Albums.

Carlos Vives fue reconocido en los PNT 2025 como 'Leyenda de Nuestra Tierra'
Así lucía Carlos Vives en el 2005, 10 años después del lanzamiento de su álbum 'La Tierra del Olvido' (AFP/ANDREW ALVAREZ)

¿’Leyenda de Nuestra’ Tierra es alguna categoría de los Premios Nuestra Tierra?

Los Premios Nuestra Tierra hizo una excepción en el 2025 y le rindió un homenaje a la trayectoria y reconocimiento musical de Carlos Vives, más específicamente al álbum ‘La Tierra del Olvido’, al cual denominaron ‘Leyenda de Nuestra Tierra’:

“Este disco es una obra fundamental para la música colombiana y latina, ya que marcó un hito en la renovación del vallenato con la incorporación de elementos de otros géneros musicales”

Mencionaron los realizadores de los premios.

