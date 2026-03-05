Blessd fue el artista más nominado en los Premios Nuestra Tierra 2025

LLa extensa variedad de categorías que tienen los Premios Nuestra Tierra permite, asimismo, un listado amplio de artistas con posibilidades de ganar; sin embargo, siempre suele haber nombres que se repiten más que otros.

¿Cuántas categorías tuvieron los Premios Nuestra Tierra 2025?

Los Premios Nuestra Tierra 2025 contaron con un total de 33 categorías, incluyendo diferentes géneros musicales como pop, vallenato, urbano, folclor, alternativo, popular, rock e indie; además de categorías destacadas como Mejor artista global, Mejor canción global y Mejor artista revelación, entre otras.

Por otro lado, los PNT (Premios Nuestra Tierra) también cuentan con una categoría que incluye al público. ¿Cómo así? Los grupos de fans de los artistas también cuentan con su propia nominación, llamada “Mejor fandom del año”, la cual tiene su propio galardón. Los ganadores de la versión 2025 fueron Morat CO.

Fandom de Morat ganó uno de los Premios Nuestra Tierra 2025 (AFP/Joe Buglewicz/FREEPIK)

¿Cuántas veces puede estar nominado un artista el mismo año en los Premios Nuestra Tierra?

En los Premios Nuestra Tierra no existe un límite estricto establecido de nominaciones por artista, apareciendo a menudo en varias categorías principales y de género, permitiéndoles competir por diversos proyectos simultáneamente. Es decir, pueden estar nominados en una categoría como ‘Mejor artista pop’ y a la vez ‘Mejor colaboración’.

¿Cómo se eligen a los nominados en los Premios Nuestra Tierra?

Así como en cualquier gala, en los Premios Nuestra Tierra existe un orden y proceso para seleccionar cuáles serán los artistas que estarán nominados en cada categoría; además, tienen en cuenta los proyectos que se hayan elaborado en el periodo de enero a diciembre del año anterior, para que los premios estén actualizados y siguiendo las tendencias anualmente.

Según la página oficial de los Premios Nuestra Tierra (www.premiosnuestratierra.com):

“Los nominados a los Premios Nuestra Tierra son elegidos principalmente por un comité musical, sellos discográficos y agregadoras (70%), junto con la votación del público (30%)”.

¿Quiénes fueron los artistas más nominados en los Premios Nuestra Tierra 2025?

Los artistas más nominados en la gala de los Premios Nuestra Tierra 2025 fueron:

Blessd: 12 nominaciones

12 nominaciones Ryan Castro: 10 nominaciones

10 nominaciones Shakira : 8 nominaciones

: 8 nominaciones Maluma y Juliana: 7 nominaciones cada uno

7 nominaciones cada uno Camilo, Andrés Cepeda, Manuel Medrano, SOG y Kapo: 6 cada uno

Blessd, Ryan Castro y Maluma: algunos de los artistas más nominados en los PNT 2025 (AFP/ Ivan Apfel-AFP/Dimitrios Kambouris-AFP/Giorgio Viera

A pesar de que el cantante urbano Blessd encabezó la lista de nominados, no fue el máximo ganador de la noche. Por ejemplo, Heredero fue nominado en 3 categorías: ‘Mejor Artista Folclórico’, ‘Mejor Canción Folclórica’ y ‘Mejor Canción Popular’ con su canción ‘Coqueta’ y se llevó el galardón en todas.