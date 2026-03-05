Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Blessd fue el artista más nominado en los Premios Nuestra Tierra 2025

Entre los artistas más nominados en las distintas categorías de los Premios Nuestra Tierra 2025 estuvo Blessd, con un total de 12 nominaciones.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Blessd hizo parte de la lista de artistas nominados en los PNT 2025
Blessd fue el artista más nominado en los Premios Nuestra Tierra 2025 (AFP/ Dimitrios Kambouris)

LLa extensa variedad de categorías que tienen los Premios Nuestra Tierra permite, asimismo, un listado amplio de artistas con posibilidades de ganar; sin embargo, siempre suele haber nombres que se repiten más que otros.

Artículos relacionados

¿Cuántas categorías tuvieron los Premios Nuestra Tierra 2025?

Los Premios Nuestra Tierra 2025 contaron con un total de 33 categorías, incluyendo diferentes géneros musicales como pop, vallenato, urbano, folclor, alternativo, popular, rock e indie; además de categorías destacadas como Mejor artista global, Mejor canción global y Mejor artista revelación, entre otras.

Por otro lado, los PNT (Premios Nuestra Tierra) también cuentan con una categoría que incluye al público. ¿Cómo así? Los grupos de fans de los artistas también cuentan con su propia nominación, llamada “Mejor fandom del año”, la cual tiene su propio galardón. Los ganadores de la versión 2025 fueron Morat CO.

Los fans de Morat se llevaron un galardón en los PNT 2025
Fandom de Morat ganó uno de los Premios Nuestra Tierra 2025 (AFP/Joe Buglewicz/FREEPIK)

¿Cuántas veces puede estar nominado un artista el mismo año en los Premios Nuestra Tierra?

En los Premios Nuestra Tierra no existe un límite estricto establecido de nominaciones por artista, apareciendo a menudo en varias categorías principales y de género, permitiéndoles competir por diversos proyectos simultáneamente. Es decir, pueden estar nominados en una categoría como ‘Mejor artista pop’ y a la vez ‘Mejor colaboración’.

¿Cómo se eligen a los nominados en los Premios Nuestra Tierra?

Así como en cualquier gala, en los Premios Nuestra Tierra existe un orden y proceso para seleccionar cuáles serán los artistas que estarán nominados en cada categoría; además, tienen en cuenta los proyectos que se hayan elaborado en el periodo de enero a diciembre del año anterior, para que los premios estén actualizados y siguiendo las tendencias anualmente.

Según la página oficial de los Premios Nuestra Tierra (www.premiosnuestratierra.com):

“Los nominados a los Premios Nuestra Tierra son elegidos principalmente por un comité musical, sellos discográficos y agregadoras (70%), junto con la votación del público (30%)”.

 

¿Quiénes fueron los artistas más nominados en los Premios Nuestra Tierra 2025?

Los artistas más nominados en la gala de los Premios Nuestra Tierra 2025 fueron:

  • Blessd: 12 nominaciones
  • Ryan Castro: 10 nominaciones
  • Shakira: 8 nominaciones
  • Maluma y Juliana: 7 nominaciones cada uno
  • Camilo, Andrés Cepeda, Manuel Medrano, SOG y Kapo: 6 cada uno
Artistas más nominados de los Premios Lo Nuestro 2025
Blessd, Ryan Castro y Maluma: algunos de los artistas más nominados en los PNT 2025 (AFP/ Ivan Apfel-AFP/Dimitrios Kambouris-AFP/Giorgio Viera

A pesar de que el cantante urbano Blessd encabezó la lista de nominados, no fue el máximo ganador de la noche. Por ejemplo, Heredero fue nominado en 3 categorías: ‘Mejor Artista Folclórico’, ‘Mejor Canción Folclórica’ y ‘Mejor Canción Popular’ con su canción ‘Coqueta’ y se llevó el galardón en todas.

Artículos relacionados

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Famosa cantante colombiana reaparece en sus redes tras reciente accidente automovilístico: ¿qué dijo? Talento nacional

Famosa cantante colombiana reaparece en sus redes tras reciente accidente automovilístico: ¿qué dijo?

Reapareció en sus redes sociales, reconocida cantante barranquillera tras grave accidente de tránsito en los últimos días.

Nicky Jam anuncia concierto en Bogotá Nicky Jam

El público bogotano dice: 'Tamo Activo' para el concierto de Nicky Jam en El Campín

El reconocido artista puertorriqueño, Nicky Jam, sorprende a su público tras anunciar su concierto en Bogotá como parte del 'Tamo Activo Tour'

Juliana fue una de las ganadoras de los PNT 2025 Premios Nuestra Tierra

Premios Nuestra Tierra 2025: estos fueron los artistas ganadores de la gala

La edición número 18 de los Premios Nuestra Tierra se llevó a cabo en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, y este fue el listado de ganadores.

Lo más superlike

Caterine Ibargüen revela el reto que enfrenta ahora como periodista deportivo Caterine Ibargüen

Caterine Ibargüen sorprende al confesar el reto que enfrenta ahora como periodista deportivo

La exatleta colombiana habló sobre su nueva etapa en el periodismo y confesó los retos que ha enfrentado tras cambiar las pistas por las entrevistas.

Mujer se encogió casi 30 centímetros tras padecer una rara enfermedad Salud

¿Cuál es la rara enfermedad de la mujer que se volvió viral tras encogerse 30 centímetros?

Falleció Isely de la vida, la bebé tiktoker Viral

Murió famosa bebé tiktoker que luchaba contra grave enfermedad: así la despidió su madre en redes

Mariana Zapata explicó lo que pensaba a Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Mariana se sinceró con Alexa y le expresó su sentir en La casa de los famosos: ¿hicieron las paces?

¿Ángela Aguilar se retira de la música? Esto aclaró la cantante tras los rumores Ángela Aguilar

¿Ángela Aguilar se retira de la música? Esto dijo la artista