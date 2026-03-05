Carmen Villalobos reaparece entre lágrimas cantado vallenato: “solo le rompiste el corazón” | VIDEO

La actriz colombiana Carmen Villalobos volvió a llamar la atención de sus seguidores luego de aparecer en un video junto a la también actriz Estefanía Gómez, en un momento que mezcló canto, risas y algunas lágrimas mientras interpretaban una conocida canción de vallenato de la agrupación Los Diablitos.

¿Por qué Carmen Villalobos apareció cantando una canción de Los Diablitos?

En un video compartido en redes sociales por Estefanía Gómez, recordada por interpretar a Aura María Fuentes en Yo soy Betty, la fea, se observa a Carmen Villalobos dentro de un vehículo cantando a todo pulmón la canción “No Voy a Llorar” de Los Diablitos.

La actriz interpreta una parte de la letra mientras se muestra bastante emocionada.

“Que en poco tiempo tú quisieras terminar”, se le escucha cantar en el video, haciendo énfasis en la palabra “terminar”.

Carmen Villalobos canta vallenato entre lágrimas y desata rumores de indirecta a su ex. (Foto: AFP)

Mientras Estefanía Gómez explica a sus seguidores lo que estaba ocurriendo. Entre carcajadas, la actriz comentó que ese tipo de música era la que estaban escuchando justo antes de grabar una escena que requería emociones fuertes.

“Esto es lo que escuchamos antes de una escena de llanto”, dijo Estefanía Gómez mostraba a Carmen Villalobos quien no podía entre la risa y el llanto.

¿Qué momento llamó la atención en el video de Carmen Villalobos y Estefanía Gómez?

En otro momento del video, Carmen Villalobos vuelve a cantar la canción, pero se equivoca en una parte de la letra, lo que provoca que ambas actrices terminen riéndose nuevamente dentro del carro.

Sin embargo, uno de los fragmentos que más llamó la atención de los seguidores fue cuando ambas cantaron la frase “tú solo le rompiste el corazón”, la cual Carmen interpretó gritando.

Tras la publicación, muchos internautas interpretaron este momento como una posible indirecta hacia la expareja de Carmen Villalobos, Frederik Oldenburg, con quien la actriz terminó su relación a comienzos de 2026.

Esto ocurre luego de que el presentador deportivo estuviera en medio de comentarios en redes sociales por supuestos rumores sobre una nueva relación sentimental con una futbolista llamada Viviana Michel.