Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Carmen Villalobos reaparece entre lágrimas cantado vallenato: “solo le rompiste el corazón” | VIDEO

Carmen Villalobos reaparece cantando vallenato y llorando, generando reacciones por una posible indirecta hacia su expareja.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Carmen Villalobos sorprende cantando “No voy a llorar” y muchos creen que fue para su ex
Carmen Villalobos canta vallenato entre lágrimas y desata rumores de indirecta a su ex. (Foto: AFP)

La actriz colombiana Carmen Villalobos volvió a llamar la atención de sus seguidores luego de aparecer en un video junto a la también actriz Estefanía Gómez, en un momento que mezcló canto, risas y algunas lágrimas mientras interpretaban una conocida canción de vallenato de la agrupación Los Diablitos.

Artículos relacionados

¿Por qué Carmen Villalobos apareció cantando una canción de Los Diablitos?

En un video compartido en redes sociales por Estefanía Gómez, recordada por interpretar a Aura María Fuentes en Yo soy Betty, la fea, se observa a Carmen Villalobos dentro de un vehículo cantando a todo pulmón la canción “No Voy a Llorar” de Los Diablitos.

La actriz interpreta una parte de la letra mientras se muestra bastante emocionada.

Artículos relacionados

“Que en poco tiempo tú quisieras terminar”, se le escucha cantar en el video, haciendo énfasis en la palabra “terminar”.

Carmen Villalobos sorprende cantando “No voy a llorar” y muchos creen que fue para su ex
Carmen Villalobos canta vallenato entre lágrimas y desata rumores de indirecta a su ex. (Foto: AFP)

Mientras Estefanía Gómez explica a sus seguidores lo que estaba ocurriendo. Entre carcajadas, la actriz comentó que ese tipo de música era la que estaban escuchando justo antes de grabar una escena que requería emociones fuertes.

“Esto es lo que escuchamos antes de una escena de llanto”, dijo Estefanía Gómez mostraba a Carmen Villalobos quien no podía entre la risa y el llanto.

¿Qué momento llamó la atención en el video de Carmen Villalobos y Estefanía Gómez?

En otro momento del video, Carmen Villalobos vuelve a cantar la canción, pero se equivoca en una parte de la letra, lo que provoca que ambas actrices terminen riéndose nuevamente dentro del carro.

Artículos relacionados

Sin embargo, uno de los fragmentos que más llamó la atención de los seguidores fue cuando ambas cantaron la frase “tú solo le rompiste el corazón”, la cual Carmen interpretó gritando.

Carmen Villalobos sorprende cantando “No voy a llorar” y muchos creen que fue para su ex
Carmen Villalobos canta vallenato entre lágrimas y desata rumores de indirecta a su ex. (Foto: AFP)

Tras la publicación, muchos internautas interpretaron este momento como una posible indirecta hacia la expareja de Carmen Villalobos, Frederik Oldenburg, con quien la actriz terminó su relación a comienzos de 2026.

Esto ocurre luego de que el presentador deportivo estuviera en medio de comentarios en redes sociales por supuestos rumores sobre una nueva relación sentimental con una futbolista llamada Viviana Michel.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Koral Costa se deja ver con actor tras su ruptura con Omar Murillo Omar Murillo

Koral Costa se dejó ver con reconocido actor tras separarse de Omar Murillo: ¿Pasó página?

Tras su ruptura con Omar Murillo, Koral Costa reapareció en redes sociales junto a un reconocido actor.

Exnovia de La Liendra sorprendió al revelar cada cuánto se bañaba antes La Liendra

Confesión de exnovia de La Liendra dejó a muchos impactados: se bañaba cada cinco días

Inesperada confesión de la exnovia de La Liendra sobre su higiene personal generó revuelo en redes sociales.

Nicolás Arrieta generó revuelo con su opinión sobre Karina García Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta generó revuelo con su opinión sobre Karina García: ¿Qué dijo?

El creador de contenido habló en sus redes sobre la impresión que le dejó conocer a la panelista tras coincidir en ¿Qué hay pa' dañar?

Lo más superlike

Talento internacional

Reconocido actor perdió seguidores tras salir del closet y confirmar su relación

Famoso actor confirmó su relación con otor hombre y al salir del closet, recibió el rechazo de muchos de sus seguidores.

Mujer trans causa revuelo en redes sociales al contar lo que vivió en camerino privado de Kris R. en Bucaramanga Talento nacional

Mujer trans confiesa que equipo de Kris R. la invitó a su camerino en Bucaramanga y revela lo que pasó allí

Yuli Ruiz le responde al reclamo de Juanse Laverde. La casa de los famosos

Juanse Laverde se sintió mal y le hizo un reclamo a Yuli Ruiz en La casa de los famosos Colombia 2026

Día Mundial de la Obesidad: hábitos saludables Salud

Día Mundial de la Obesidad: descubre los secretos para evitar el sobrepeso y cuidar tu salud

¿Ángela Aguilar se retira de la música? Esto aclaró la cantante tras los rumores Ángela Aguilar

¿Ángela Aguilar se retira de la música? Esto dijo la artista