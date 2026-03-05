Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Sheila Gándara dedica tierno mensaje a su bebé y menciona a Juanda Caribe, ¿qué le dijo?

Sheila Gándara dedicó un emotivo mensaje a su bebé y mencionó a Juanda Caribe generando reacciones.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Esposa de Juanda Caribe le dedica emotivo a su bebé y menciona a Juada Caribe
Sheila Gándara enternece con palabras para su bebé y una mención a Juanda Caribe. (Foto: Canal RCN)

Sheila Gándara volvió a aparecer en redes sociales con un emotivo mensaje dedicado a su pequeña bebé, en el que también mencionó a Juanda Caribe, quien actualmente participa en La casa de los famosos Colombia.

¿Qué dijo la esposa de Juanda Caribe sobre su bebé que generó revuelo en redes?

A través de su cuenta de Instagram donde suma a miles de seguidores, Sheila Gándara compartió una imagen en la que aparece junto a su hija, quien recientemente cumplió 10 meses de vida.

La publicación acompañada de unas palabras en las que expresó el amor y la importancia que tiene la bebé en su vida.

“Hoy cumple mes mi princesa hermosa”, escribió inicialmente en la publicación.

Esposa de Juanda Caribe le dedica emotivo a su bebé y menciona a Juada Caribe
Sheila Gándara enternece con palabras para su bebé y una mención a Juanda Caribe. (Foto: Canal RCN)

Luego, dedicó un mensaje más extenso en el que habló sobre lo que ha significado la maternidad durante estos meses y le expresó públicamente su amor.

“¡Ya son 10 meses llenando mi vida de amor, risas y luz! Cada día contigo es un regalo y una razón más para agradecer. Eres mi mayor alegría, mi pedacito de cielo. Te amo con todo mi corazón”, compartió la creadora de contenido.

Por supuesto que la publicación rápidamente generó reacciones entre sus seguidores, quienes dejaron comentarios positivos. No obstante, llamó la atención de los internautas al mencionar a Juanda Caribe.

¿Qué dijo Sheila Gándara sobre Juanda Caribe tras mensaje para su bebé?

Sheila Gándara también mencionó a Juanda Caribe dentro del mensaje dedicado a su hija, pues al final de la publicación hizo referencia al participante de La casa de los famosos Colombia.

“Tu papá también te desea todo el amor del mundo”, escribió Sheila.

Esposa de Juanda Caribe le dedica emotivo a su bebé y menciona a Juada Caribe
Sheila Gándara enternece con palabras para su bebé y una mención a Juanda Caribe. (Foto: Canal RCN)

Cabe recordar que, durante su participación en La casa de los famosos Colombia, Juanda Caribe ha estado en medio de distintas polémicas dentro y fuera del reality, especialmente por la difusión de unos supuestos chats en los que aparecerían conversaciones con otras personas.

Por esta razón, algunos internautas han estado pendientes de la reacción de Sheila Gándara frente a la situación.

Aunque no se refirió directamente a las polémicas, en días recientes compartió un video en los que habla sobre su rol como mujer y sobre la forma en la que enfrenta ciertas situaciones.

 

