El pasado miércoles 4 de marzo se llevó a cabo la primera eliminación de las dos que habrá esta semana en La casa de los famosos Colombia. La Placa tenía siete personas en riesgo, entre ellas Juanda Caribe y Alexa Torrex, quienes acapararon todas las miradas por su marcada rivalidad.

¿Qué ocasionó la rivalidad entre Juanda Caribe y Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia?

Vale la pena recordar que la rivalidad entre Juanda Caribe y Alexa Torrex inició por una situación que se presentó durante una prueba dentro de La casa de los famosos Colombia en donde el participante utilizó un dicho costeño que terminó desatando un gran conflicto entre los dos.

La reacción de Juanda Caribe al ver a Alexa Torrex en la gala ya es viral. (Foto Canal RCN).

La situación se escaló aún más cuando el esposo de Alexa ingresó en una dinámica de congelados en donde llevó a Juanda Caribe un detalle inesperado para dejarle claro su postura frente a su actitud con la participante.

A partir de este momento, la convivencia entre ambos participantes sigue en tensiones por lo que la gala de eliminación del pasado miércoles fue muy importante para el público, pues aquí quedaría comprobado el apoyo que hay actualmente a ambos participantes.

¿Cómo reaccionó Juanda Caribe al ver que Alexa Torrex ingresó de primeras en la gala de eliminación?

La tensión creció aún más por el resultado obtenido en donde Alexa ingresó de primeras a La casa de los famosos Colombia al obtener el puntaje más alto de las votaciones por parte del público, dejándole así el segundo lugar a Juanda Caribe.

Y es que por un lado, la cucuteña obtuvo un porcentaje del 37,09 %, mientras que Juanda Caribe obtuvo el 25,55 %, casi un 13 % de diferencia.

La reacción de Juanda Caribe a este inesperado acontecimiento se llevó toda la atención, pues el participante no pudo ocultar su molestia por medio de los gestos en su rostro que rápidamente generaron todo tipo de reacciones en redes sociales.

Alexa Torrex entra primera y la reacción de Juanda Caribe desata risas y memes. (Foto Canal RCN).

Especialmente, porque momentos antes este cuestionó a Alexa y la reto a al menos asegurar el segundo lugar de ingreso, sin pensar que ella sería la primera en volver a la afamada casa.