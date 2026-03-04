Nicolás Arrieta rompe el silencio sobre su supuesto gusto con Manuela Gómez: esto reveló

La casa de los famosos Colombia 2026 está a una semana de cumplir dos meses desde su estreno y en estas ocho semanas, ha pasado de todo, desde expulsiones, discusiones, polémicas, romances y situaciones que han puesto al borde del colapso a los participantes.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Así luce Sonia tras el fallecimiento de Yeison Jiménez: publicó foto en el cumpleaños de su hija

Pero, así mismo, los famosos han vivido momentos de risas, shippeos y situaciones que, además de entretenerlos a ellos, ha generado reacciones en los televidentes y seguidores del programa, como es el caso de Nicolás Arrieta y Manuela Gómez, quienes formaron un sorprendente vínculo.

De hecho, tras la eliminación del influenciador, la empresaria mostró su tusa porque no esperaba que él saliera de la competencia.

Artículos relacionados La casa de los famosos Así reaccionó el prometido de Alexa Torrex tras su beso con Valentino en La casa de los famosos Col

¿A Manuela Gómez le gustó Nicolás Arrieta en La casa de los famosos Colombia 2026?

Aunque en un principio, el shippeo entre Manuela Gómez y Nicolás Arrieta nació siendo una broma, los televidentes creían que entre los dos sí había un gusto.

Nicolás Arrieta aclaró rumores sobre su supuesto gusto por Manuela Gómez. (Foto: Canal RCN)

Sin embargo, se entendía que todo era un juego, porque el influenciador tiene novia y también se llama Manuela, de hecho, en el congelado, la chica le dijo a la empresaria que, mucho cuidado con Nicolás, claramente diciéndolo en broma.

Tras dos semanas de su eliminación, Arrieta confesó en ‘Buen día, Colombia’ que, Alexa Torres le habría confesado que él le gustaba a Manuela Gómez.

Artículos relacionados La casa de los famosos Valentino besó a Manuela Gómez y ella a Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia 2026

¿Nicolás Arrieta gustó de Manuela Gómez en La casa de los famosos Colombia 2026?

Hablando sobre el tema en el programa matutino, no se profundizó mucho sobre la conversación, pero sí se recordó que en el último brunch de Nicolás Arrieta, el exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2026 reveló que Manuela Gómez lo ponía nervioso.

Luego, explicó que la actitud de Manuela Gómez era lo que lo ponía nervioso, precisamente por su carácter y que eso, no le pasaba mucho, ya que era difícil que alguien lo intimidara.

Nicolás Arrieta habló del vínculo con Manuela Gómez. (Foto: Canal RCN)

¿Qué dijo Manuela Gómez sobre poner nervioso a Nicolás Arrieta en La casa de los famosos Colombia 2026?

Como Nicolás Arrieta hizo esta confesión justo el mismo día que salió eliminado de La casa de los famosos Colombia 2026, Manuela Gómez hizo drama con su salida y expresó que no alcanzó a hacer una pregunta y era, precisamente por qué ella lo intimidaba.

El influenciador reaccionó a este momento y fue cuando mencionó lo que le ocurría con ella, pero claramente, los televidentes y seguidores notaban que su personalidad era coqueta con más mujeres de la competencia.