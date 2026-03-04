Valentino le hizo contundente reclamo a Campanita en La casa de los famosos Colombia 2026

El lunes 12 de enero, inició la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia y desde entonces, los televidentes y seguidores del programa han sido testigos de las polémicas, las expulsiones, discusiones y del ambiente tenso que se ha vivido en la convivencia.

Así mismo, han nacido romances y shippeos, e incluso en los participantes que ya no están, pues nació la cercanía entre Renzo Meneses y Mariana Zapata, pero le modelo salió en esa misma semana.

Sin embargo, todavía quedan relaciones que son las que están dando de qué hablar en redes, como en el caso de Yuli Ruiz y Alejandro Estrada. Pero hay shippeos como el de Valentino y Juanse Laverde, quienes se ven cercanos, pero nada ocurre ahí.

¿Cuál fue el reclamo de Valentino a Campanita en La casa de los famosos Colombia 2026?

Valentino Lázaro fue contundente al reclamarle de frente a Campanita por qué ya no le da besos “de amigos” y su compañero le contestó que no quiere interceder en el shippeo con Juanse, pues en La casa de los famosos Colombia 20265 creen que ellos se gustan.

Valentino le pidió explicaciones a Campanita en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Aún así, muchos desconocen las conversaciones que ha tenido el bailarín y el cantante, en donde Juanse le ha dejado claro que a él no le gusta y Valentino, pese a que él se le declaró y le confesó que, aunque no esté enamorado, sí le gusta.

¿Valentino le está coqueteando a Campanita en La casa de los famosos Colombia 2026?

En esa misma conversación en La casa de los famosos Colombia 2026, Valentino se las botó todas a Campanita, diciendo que lo trataría como una princesa, siendo él el que lo recoge y le da el trato que merece.

Valentino habló sin filtros y le reclamó a Campanita. (Foto: Canal RCN)

Campanita se tomó esto como coqueteo y le pidió a Valentino que no lo fuera, mientras que, Tebi Bernal estaba en el mismo lugar de la conversación y reaccionó con asombro comunicándose con las cámaras del baño haciendo caras.

Por ahora, se sabe que el coqueteo hace parte de un juego, aunque Valentino no desaprovecha la oportunidad para dejarse ver como un galán ante los hombres que le llaman la atención en la competencia.