Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Valentino le hizo contundente reclamo a Campanita en La casa de los famosos Colombia 2026

Valentino fue directo y le hizo un reclamo a Campanita, sin desaprovechar la oportunidad para coquetearle en La casa de los famosos.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Valentino habló sin filtros y le reclamó a Campanita
Valentino sorprendió con directo reclamo a Campanita. (Foto: Canal RCN)

El lunes 12 de enero, inició la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia y desde entonces, los televidentes y seguidores del programa han sido testigos de las polémicas, las expulsiones, discusiones y del ambiente tenso que se ha vivido en la convivencia.

Artículos relacionados

Así mismo, han nacido romances y shippeos, e incluso en los participantes que ya no están, pues nació la cercanía entre Renzo Meneses y Mariana Zapata, pero le modelo salió en esa misma semana.

Sin embargo, todavía quedan relaciones que son las que están dando de qué hablar en redes, como en el caso de Yuli Ruiz y Alejandro Estrada. Pero hay shippeos como el de Valentino y Juanse Laverde, quienes se ven cercanos, pero nada ocurre ahí.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el reclamo de Valentino a Campanita en La casa de los famosos Colombia 2026?

Valentino Lázaro fue contundente al reclamarle de frente a Campanita por qué ya no le da besos “de amigos” y su compañero le contestó que no quiere interceder en el shippeo con Juanse, pues en La casa de los famosos Colombia 20265 creen que ellos se gustan.

Valentino sorprendió con directo reclamo a Campanita.
Valentino le pidió explicaciones a Campanita en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Aún así, muchos desconocen las conversaciones que ha tenido el bailarín y el cantante, en donde Juanse le ha dejado claro que a él no le gusta y Valentino, pese a que él se le declaró y le confesó que, aunque no esté enamorado, sí le gusta.

¿Valentino le está coqueteando a Campanita en La casa de los famosos Colombia 2026?

En esa misma conversación en La casa de los famosos Colombia 2026, Valentino se las botó todas a Campanita, diciendo que lo trataría como una princesa, siendo él el que lo recoge y le da el trato que merece.

Valentino le pidió explicaciones a Campanita en La casa de los famosos.
Valentino habló sin filtros y le reclamó a Campanita. (Foto: Canal RCN)

Campanita se tomó esto como coqueteo y le pidió a Valentino que no lo fuera, mientras que, Tebi Bernal estaba en el mismo lugar de la conversación y reaccionó con asombro comunicándose con las cámaras del baño haciendo caras.

Por ahora, se sabe que el coqueteo hace parte de un juego, aunque Valentino no desaprovecha la oportunidad para dejarse ver como un galán ante los hombres que le llaman la atención en la competencia.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Valentino cuestionó su permanencia en La casa de los famosos La casa de los famosos

Valentino revela que perdió el interés de estar en La casa de los famosos Colombia 2026

Valentino cuestionó su participación en La casa de los famosos Colombia y reveló no poder aguantar lo que pueda venir.

¿Juanda Caribe o Alexa? La IA anticipa al primer participante que regresará a la casa La casa de los famosos

La IA predice quién entrará primero a La casa de los famosos esta noche: ¿Juanda Caribe o Alexa?

La IA anticipó quién entraría primero en la gala de eliminación de hoy en La casa de los famosos Colombia.

Nicolás Arrieta habló del vínculo con Manuela Gómez. La casa de los famosos

Nicolás Arrieta rompe el silencio sobre su supuesto gusto con Manuela Gómez: esto reveló

Nicolás Arrieta confesó que Alexa Torres le confirmó que él le gustaba a Manuela Gómez en La casa de los famosos Colombia 2026.

Lo más superlike

Nicolás Arrieta comparte cómo fue su segundo día como panelista en Buen día, Colombia Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta revela divertida anécdota en su segundo día en Buen día, Colombia: “Lo prometo”

Nicolás Arrieta compartió su experiencia en Buen día, Colombia y las divertidas anécdotas de sus primeros días.

La modelo venezolana Isabella Ladera se realizó un drenaje linfático prenatal Salud

¿Qué es el drenaje linfático prenatal, el procedimiento que se realizó Isabella Ladera en su embarazo?

¿Ángela Aguilar se retira de la música? Esto aclaró la cantante tras los rumores Ángela Aguilar

¿Ángela Aguilar se retira de la música? Esto dijo la artista

¡Luto en el periodismo! Falleció reconocido exponente tras anunciarse en vivo: ¿quién fue? Talento internacional

¡Luto en el periodismo! Falleció reconocido exponente tras anunciarse en vivo: ¿quién fue?

Maluma tiene un doble exacto, es un joven colombiano Maluma

Maluma: joven se hace viral por su impresionante parecido con el cantante