Karina García llama la atención tras revelar sus consejos para superar una tusa: "Consíguete otro"

Karina García volvió a captar la atención en redes sociales al responder sin filtros a una seguidora que le preguntó cómo superar una tusa. Su respuesta, directa y cargada de humor, generó comentarios entre los internautas.

¿Por qué Karina García habló acerca de rupturas amorosas?

El momento ocurrió en TikTok. Mientras Karina leía los comentarios de sus seguidores, uno de ellos captó su atención. Durante una transmisión en vivo, una seguidora le confesó que atravesaba un momento difícil tras el final de su relación.

“Kari, me dejó mi novio”, leyó la influenciadora.

La reacción de Karina no pasó desapercibida, pues de inmediato respondió a la internauta y compartió un consejo sobre qué hacer para afrontar la ruptura.

Karina García habla acerca de rupturas amorosas / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Su comentario generó risas y reacciones entre quienes estaban conectados a la transmisión.

¿Qué consejos da Karina García para superar una tusa?

Karina reaccionó en el momento y respondió con el estilo directo que la caracteriza. Tras leer el mensaje de la seguidora, comenzó a darle su punto de vista sobre cómo afrontar una ruptura amorosa.

“Ay, mi reina, pues consíguete otro. ¿Qué tanto es eso?”, dijo inicialmente, provocando risas entre quienes seguían la transmisión.

Karina García da consejos para superar una tusa / (Foto del Canal RCN)

Luego explicó que, según su experiencia, es normal atravesar algunos días difíciles después de terminar una relación. Comentó que ese primer momento suele estar marcado por el llanto, la tristeza y el deseo de quedarse en la cama mientras se procesa lo ocurrido.

Sin embargo, insistió en que ese periodo debía tener un límite y que después era importante retomar las actividades cotidianas.

¿Qué dijo Karina García sobre el amor propio?

Además, García mencionó la importancia de enfocarse en uno mismo. Señaló que, desde su perspectiva, lo importante es "pasar la página" y seguir adelante, sin importar el afecto que se tenga hacia la otra persona.

“Pero tienes que pararte a entrenar, así seas llorando. Mi reina, ve a entrenar”, agregó.

Finalmente, la influenciadora también animó a la seguidora a enfocarse en su bienestar personal después de la ruptura. Explicó que una forma de afrontar la situación es centrarse en uno mismo y demostrarle a la otra persona lo que perdió.