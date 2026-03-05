Lady Noriega arremetió contra Alexa Torrex tras su salida de La casa de los famosos Col, ¿qué dijo?

La salida de Lady Noriega de La casa de los famosos Colombia continúa generando conversación. Tras abandonar el reality, la actriz habló sobre algunos de los momentos que marcaron su convivencia dentro de la casa, entre ellos su relación con Alexa Torrex.

¿Qué pasó entre Alexa Torrex y Lady Noriega en La casa de los famosos Colombia?

Durante su participación en La casa de los famosos Colombia, Lady Noriega tuvo varios momentos de tensión con otros participantes. Uno de los episodios más comentados por los televidentes fue su relación con Alexa Torrex.

Dentro del reality se registraron discusiones y diferencias entre ambas participantes. Uno de los momentos más comentados sucedió cuando Alexa señaló públicamente a Lady Noriega de haberla "empujado" dentro de la casa.

Alexa Torrex y Lady Noriega llaman la atención en La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

Según afirmó, el hecho ocurrió cuando Lady pasó a su lado y la chocó con el hombro. La creadora de contenido afirmó que el gesto había sido "de aposta", expresando que, pese a la diferencia de edad entre ambas, no permitiría estas actitudes.

Por su parte, Lady negó esta versión de los hechos. La actriz afirmó que Alexa estaba inventando la situación como una estrategia de juego. Así mismo, solicitó que revisaran las cámaras para contrarrestar la información.

¿Qué opinó Lady Noriega sobre Alexa Torrex?

Después de salir de ser eliminada de La casa de los famosos Colombia, Lady Noriega se refirió a su experiencia en una entrevista para Mañana Express. Allí explicó que, antes de ingresar al reality, tenía una percepción distinta sobre algunos de sus compañeros.

Según relató, cuando vio por primera vez la imagen de Torrex, pensó que se trataba de una persona con una actitud tranquila. Sin embargo, afirmó que dentro del programa percibió un comportamiento diferente.

Cuando yo la vi, dije: "Ay no, debe ser una dulzura". Y era lo más ácido que había en el programa.

Durante la conversación también mencionó que inicialmente tenía cierta prevención frente a Nicolás Arrieta y Valentino, pero señaló que su experiencia con ellos resultó distinta a lo que imaginaba.

¿Por qué Lady Noriega salió de La casa de los famosos Colombia?

La salida de Lady Noriega de La casa de los famosos Colombia 2026 se produjo durante una gala de eliminación realizada el 4 de marzo.

Lady Noriega, eliminada de La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

En esa gala, los participantes que se encontraban en la placa de nominados y con posibilidad de salir del programa eran: Alexa Torrex, Yuli Ruíz, Valentino Lázaro, Juanda Caribe, Alejandro Estrada, Campanita y Lady Noriega.

De acuerdo con los resultados de la votación del público, la actriz recibió el porcentaje de apoyo más bajo de la noche, con un 1,71 % de los votos. Esta cifra determinó su salida del programa.