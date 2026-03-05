Una reconocida cantante volvió a poner el nombre de Ángela Aguilar en el centro de la conversación luego de responder con total franqueza cuando le preguntaron por la joven artista.

Artículos relacionados La casa de los famosos Así reaccionó el prometido de Alexa Torrex tras su beso con Valentino en La casa de los famosos Col

Sus declaraciones no tardaron en generar comentarios entre los seguidores de la música regional mexicana y en redes sociales.

El momento ocurrió durante un encuentro con la prensa, cuando a la artista le consultaron directamente si estaría dispuesta a colaborar musicalmente con Aguilar.

¿Quién fue la cantante mexicana que se despachó contra Ángela Aguilar?

Se trata de Amanda Miguel, la reconocida cantante y compositora argentina-mexicana que ha marcado la historia de la música en español con su potente voz y su estilo inconfundible.

La intérprete, famosa por éxitos como “Él me mintió”, “Castillos” y “Así no te amará jamás”, se consolidó desde la década de los 80 como una de las artistas más importantes del pop y la balada en Latinoamérica.

A lo largo de su carrera ha construido una sólida trayectoria que la ha llevado a presentarse en numerosos escenarios y a conquistar a varias generaciones de seguidores.

Además de su carrera musical, Amanda Miguel también fue parte de una de las parejas más recordadas de la música en español junto al fallecido cantautor Diego Verdaguer. Ambos compartieron proyectos artísticos durante años y se convirtieron en un referente dentro de la industria musical.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Reconocido cantante fue internado por muerte de Yeison Jiménez: su fallecimiento le afectó

Amanda Miguel responde sin filtros cuando le preguntan por Ángela Aguilar. (Foto Frazer Harrison / AFP)

¿Qué dijo Amanda Miguel sobre Ángela Aguilar?

Las declaraciones de Amanda Miguel surgieron cuando un reportero del programa Sale el Sol le preguntó si consideraría hacer un dueto con Ángela Aguilar.

La respuesta de la artista fue contundente.

“No”, respondió sin rodeos. Luego explicó brevemente su postura: “No me llama la atención su voz”.

Ante la respuesta, la reportera insistió y le comentó que la joven cantante ha asegurado en varias ocasiones que su voz está preparada y que ha recibido formación musical desde pequeña. Frente a ese comentario, Amanda Miguel se limitó a responder con un escueto: “Pues… ok”.

Las palabras de la intérprete no pasaron desapercibidas y rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, donde algunos usuarios apoyaron su sinceridad, mientras que otros salieron en defensa de Ángela Aguilar.

“No me llama la atención su voz”: Amanda Miguel habla sin rodeos sobre Ángela Aguilar. (Foto Giorgio Viera / AFP) (Foto Frazer Harrison / AFP)

Artículos relacionados Caterine Ibargüen Caterine Ibargüen sorprende al confesar el reto que enfrenta ahora como periodista deportivo

En medio de esta conversación pública, la joven cantante también ha sido tema de debate por otros rumores que han surgido recientemente. En las últimas semanas comenzó a circular la versión de que Aguilar estaría pensando en retirarse de la música, algo que generó preocupación entre sus seguidores.

Sin embargo, la propia artista salió a desmentir esa información y aseguró que no tiene planes de abandonar su carrera musical, reafirmando su compromiso con la música y con su público.