Una reconocida actriz y cantante estadounidense tuvo que pronunciarse públicamente luego de que en redes sociales comenzaran a circular rumores que afirmaban que había fallecido.

Artículos relacionados La casa de los famosos Así reaccionó el prometido de Alexa Torrex tras su beso con Valentino en La casa de los famosos Col

La información se difundió rápidamente en distintas plataformas digitales, generando confusión entre sus seguidores y múltiples mensajes de preocupación.

Ante la ola de especulaciones, la propia artista decidió aparecer en sus redes sociales para aclarar la situación y tranquilizar a sus fans, dejando claro que se encuentra bien y que todo se trataba de información falsa.

¿Quién es la reconocida actriz que según estaba muerta?

Se trata de Queen Latifah, una destacada figura del entretenimiento en Estados Unidos que ha construido una exitosa carrera como rapera, cantante y actriz.

La artista, cuyo nombre real es Dana Elaine Owens, nació en Newark el 18 de marzo de 1970 y a lo largo de los años se ha consolidado como una de las personalidades más influyentes de la industria musical y cinematográfica.

Su trabajo en distintos formatos de entretenimiento le ha valido importantes reconocimientos, entre ellos un premio Grammy, además de varias nominaciones a los premios Emmy y al Óscar.

La noticia falsa sobre su supuesto fallecimiento comenzó a circular en internet durante los últimos días, lo que llevó a que algunos seguidores expresaran su preocupación y otros cuestionaran la veracidad de la información.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Reconocido cantante fue internado por muerte de Yeison Jiménez: su fallecimiento le afectó

Queen Latifah rompe el silencio tras rumores que afirmaban que había muerto. (Foto Monica Schipper / AFP)

¿Qué dijo Queen Latifah sobre los rumores de su muerte?

Para poner fin a las especulaciones, Queen Latifah publicó un video en sus redes sociales en el que aseguró que se encuentra perfectamente y pidió a sus seguidores no creer todo lo que circula en internet.

“Buenos días, soy yo, Latifah. Estoy 100% bien. No te creas lo que lees en internet o ves. Ahora no creas nada, ¿verdad? Estoy bien. Paz”, expresó la actriz en su mensaje.

Artículos relacionados Ángela Aguilar Reconocida cantante se despacha contra Ángela Aguilar y causa revuelo

Con estas palabras, la artista desmintió de forma directa los rumores que se habían viralizado en línea.

La publicación rápidamente generó reacciones entre sus seguidores, quienes manifestaron su alivio al verla bien y criticaron la difusión de información falsa en redes sociales. Algunos usuarios incluso reaccionaron con humor y sorpresa ante la situación.

Entre los comentarios se pudieron leer mensajes como: “¡Nadie cree esas tonterías!”, “¿Quién intentó matar a la reina?” y “Me alegra no haber visto ese rumor porque me habría arruinado el día”.

Hasta el momento, Queen Latifah no ha reportado públicamente ningún problema de salud, por lo que todo apunta a que el rumor se trató de una noticia falsa que terminó viralizándose en internet. Su aparición en redes sociales permitió aclarar la situación y tranquilizar a sus millones de seguidores en todo el mundo.