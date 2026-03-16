Beba rompió el silencio luego de que Marilyn Patiño celebrara su salida de La casa de los famosos

Marilyn Patiño llamó la atención en redes tras celebrar la eliminación de Beba en La casa de los famosos Colombia. Su reacción desató una ola de comentarios, incluida la respuesta de la propia Beba, quien no dudó en revelar lo que realmente piensa sobre estas declaraciones.

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¿Cómo fue la relación de Beba y Marilyn Patiño en La casa de los famosos?

En la temporada de La casa de los famosos Colombia 2026, la relación entre Valerie de la Cruz "Beba" y Marilyn Patiño generó varios momentos que los internautas todavía recuerdan.

En redes recuerdan detalles sobre la relación entre Beba y Mariyln Patiño / (Foto del Canal RCN)

En medio de una conversación, Marilyn destacó su posición como madre cabeza de hogar y pidió que no se jugara con ese concepto. Sin embargo, Beba reaccionó llamándola “loca”, un comentario que, según varios internautas, terminó por aumentar aún más la distancia entre ambas.

En varias ocasiones, Patiño también aseguró que la participante solo estaba interesada en buscar “foco” dentro del programa. Ante estas afirmaciones, Beba respondió que simplemente se estaba encargando de destacar en el reality.

¿Cómo reaccionó Marilyn Patiño tras la eliminación de Beba?

Tras confirmarse la salida de Beba el 15 de marzo, las redes sociales se llenaron de comentarios de los seguidores del reality. Entre quienes opinaron estuvo Marilyn Patiño, exparticipante de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, quien no dudó en pronunciarse sobre la eliminación.

Marilyn Patiño celebró la eliminación de Beba en La casa de los famosos Colombia / (Fotos del Canal RCN)

La actriz llamó la atención al celebrar los resultados de las votaciones de La casa de los famosos Colombia. A través de Instagram, Marilyn compartió un video en el que apareció bailando y reaccionando de forma efusiva tras la eliminación de Beba, lo que no pasó desapercibido entre los seguidores del reality.

La creadora de contenido compartió un mensaje que llamó la atención:

Ahora si se está equilibrando la vaina no joda !! No puedo dejar de jugar gracias

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¿Qué dijo Beba tras los comentarios de Marilyn Patiño?

Tras ver el video de la celebración, Beba reaccionó con sorpresa y no dudó en responderle públicamente a Marilyn Patiño. La exparticipante del reality le envió un mensaje directo que rápidamente generó comentarios en redes.

"Primero, mami, aprenda a bailar", dijo.

Además, Beba aseguró que la actriz debería mejorar sus dotes como bailarina y afirmó que antes no se lo había dicho porque le tenía aprecio. Incluso, le recomendó pedirle ayuda a Renzo, su actual pareja y también exparticipante del reality.