Prometido de Alexa Torrex rompe el silencio y aclara si la seguirá apoyando en La casa de los famosos Colombia

Durante las últimas semanas en La casa de los famosos Colombia 2026, Alexa Torrex y Tebi Bernal han sido protagonistas de las conversaciones tanto dentro como por fuera de la competencia.

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Precisamente, ambos participantes empezaron a estar muy cercanos, pero su shippeo falso empezó a verso muy real, ya que ambos decían que estaban sintiendo algo por el otro y no como compañeros.

De hecho, la misma Alexa Torrex se ha sentido mal, porque cree que es el encierro y ha pensado en Jhorman Toloza, su prometido, quien reaccionó recientemente a lo que ha ocurrido con ella y su compañero.

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¿Qué ha pasado con Alexa Torrex y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia 2026?

En los últimos días en La casa de los famosos Colombia 2026, Alex Torrex y Tebi Bernal han revelado que se sienten atraídos uno por el otro, pues se gustan, pero saben que cada uno tiene su pareja fuera de la competencia.

Prometido de Alexa habla de su apoyo hacia ella. (Foto: Canal RCN)

De hecho, la creadora de contenido ha expresado públicamente que sí siente algo por él y que de ese tema ya había hablado con su prometido, al parecer advirtiendo que algo similar podía pasar mientras ella esté dentro del juego.

Aunque la cercanía es obvia, ninguno de los dos famosos se ha excedido en confianza, pero sí se han abrazado y se han mostrado interés y otras atenciones.

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¿Qué dijo el prometido de Alexa Torrex sobre el apoyo hacia ella en La casa de los famosos Colombia 2026?

Tras este shippeo, las respectivas parejas de ambos participantes rompieron el silencio; Por su parte, Jhorman Toloza, prometido de Alexa Torrex, había confesado que Tebi estaba cerca de Alexa por estrategia.

Primetido de Alexa Torrex revela si la seguirá apoyando. (Foto: Canal RCN)

Según él, el participante sabía lo fuerte que es Alexa debido a sus porcentajes y por eso se estaba acercando a ella, con el fin de usarla para el juego.

Mientras que, la novia de Tebi Bernal, Alejandra Salguero, dijo que Alexa era quien le coqueteaba a su novio y por eso les pedía a sus fans que lo sacaran.

Por otro lado, Jhorman, pese a que su prometida ha ventilado lo que siente por su compañero, sigue reiterando que la apoya, tal cual lo dejó ver en una de sus últimas historias de Instagram, en donde escribió:

“Hoy, más que nunca, mi lealtad está intacta y mi apoyo es para ti”.

Sin duda, esto generó un debate, ya que Alexa confesó que “lo más seguro es que cuando saliera, ya estaría divorciada”; estas fueron sus palabras al responderle a Eidevin López, quien en su último posicionamiento la cuestionó por lo que sucede con Tebi.