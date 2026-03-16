Diana Celis, expareja de la influenciadora Epa Colombia, reapareció en redes sociales con un impactante relato acompañado de un video en el que captó cuando un automóvil se incendió en plena vía. El audiovisual generó todo tipo de reacciones en las redes sociales.

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¿Cómo fue el dramático momento captado por Diana Celis, expareja de Epa Colombia, en plena vía?

Con un video compartido a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Diana Celis mostró el dramático momento que presenció mientras se desplazaba en su moto por una vía.

Diana Celis vivió momento de tensión: captó carro en llamas en plena vía. (Foto Freepik).

La joven deportista explicó que llevaba un buen tiempo atrapada en un fuerte trancón sin entender qué estaba ocurriendo, hasta que finalmente llegó al lugar de los hechos.

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Las imágenes captadas por Celis muestran un automóvil blanco completamente envuelto en llamas a un costado de la carretera, mientras los demás vehículos pasan a una distancia considerable para evitar resultar afectados en caso de una explosión.

Según se puede evidenciar en el video, la presencia de los bomberos no se veía por ningún lado y, a juzgar por las palabras de Celis, quien aseguró que no había personas capacitadas atendiendo la situación, probablemente también estarían atrapados en el trancón.

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"Nosotras íbamos en un trancón terrible, hermano. Nosotras dijimos: ¿qué habrá pasado? Pues claro, se quemó un carro... Pobrecito el señor. Tremendo esto, parce. ¿Y los bomberos? Creo que estaban en el trancón".

Lo cierto es que hasta el momento se desconoce con exactitud en qué ciudad o lugar ocurrió el incidente, ya que Celis no entregó detalles sobre la ubicación en sus publicaciones. De igual manera, tampoco se sabe si el incendio logró ser controlado poco después ni si el hecho dejó personas heridas o víctimas mortales.

¿Cómo reaccionaron los internautas ante el accidente expuesto por Diana Celis?

La publicación de Diana Celis no pasó desapercibida entre sus cientos de seguidores en Instagram, quienes reaccionaron rápidamente al impactante video del automóvil envuelto en llamas que la deportista compartió en sus historias.

Varios internautas expresaron su preocupación por lo ocurrido y por la ausencia de autoridades en el lugar, mientras que otros lamentaron la situación del conductor del vehículo y cuestionaron lo ocurrido en plena vía.