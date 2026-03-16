La Segura e Ignacio Baladán ampliarán su familia: “sí lo tenemos pensado”

La reconocida influenciadora colombiana La Segura sorprendió a sus seguidores al revelar que, junto a su pareja, el chef uruguayo y creador de contenido Ignacio Baladán, ya contempla dar un nuevo paso en su vida personal. Durante una reciente interacción con sus fans, la caleña confirmó que sí tiene en mente ampliar su familia, una idea que, según confesaron, ya han conversado y consideran para el futuro.

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¿La Segura e Igancio Baladán planean ampliar su familia?

Durante una reciente dinámica en sus redes sociales, La Segura reveló abiertamente que, junto a su esposo Ignacio Baladán, tenían pensado ampliar su familia con la integración de una mascota, específicamente con un perrito.

La Segura e Ignacio Baladán confesaron que sí piensan agrandar la familia. (Foto Canal RCN).

"Ama a los perritos, pero creemos que este es el momento menos indicado para tener una mascota, porque las mascotas también son un hijo, eso es una responsabilidad y honestamente estamos llenos de muchas responsabilidades”.

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Esto debido a que a la creadora de contenido le encantaría ver crecer a su hijo Lucca acompañado de una figura tan leal como lo es un perrito. Sin embargo, dejó claro que esto pasaría en un futuro ya que actualmente ambos se encuentran centrados en proyectos que les impiden dedicarle tiempo a un nuevo miembro de la familia.

“Sí lo tenemos pensado; yo amaría que mi hijo creciera con su mascota... y que el perrito sea super protector con mi hijo, su guardián, me muero, pero todo a su debido momento", comentó la creadora de contenido.

¿La Segura e Ignacio Baladán planean tener más hijos?

Vale la pena destacar que el tema de los hijos es uno de los intereses más comunes entre los seguidores de Ignacio Baladán y La Segura, pues quisieran ver a los creadores de contenido con más pequeños a su alrededor.

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Sin embargo, la pareja ha dejado claro que por el momento no es un tema que tengan contemplado, pues quisieran disfrutar de Lucca un poco más y dedicarle el tiempo necesario que hay que dedicar a un solo hijo, mientras siguen construyendo sus proyectos laborales y personales.