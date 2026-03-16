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Isabella Valdiri sorprende al estrenar su lujoso carro convertible tras la millonaria fiesta de 15

La hija de Andrea Valdiri sorprendió al estrenar el carro convertible que recibió como regalo en su fiesta de 15 años.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Isabella Valdiri aparece manejando el convertible que Andrea Valdiri le regaló en sus 15
Andrea Valdiri sorprende al mostrar a Isabella conduciendo su lujoso carro convertible. (Foto: Canal RCN)

La celebración de los 15 años de la hija de Andrea Valdiri continúa dando de qué hablar en redes sociales, ahora tras mostrar una imagen de Isabella con el cortado regalo que recibió durante la celebración.

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¿Cómo fue el momento en que Isabella, hija de Andrea Valdiri, estrenó su carro convertible?

En medio de los detalles que han salido tras la fiesta, uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando la joven Isabella Valdiri fue vista estrenando el carro convertible que recibió como uno de los regalos durante su celebración.

Con el paso de las horas, nuevos videos y fotografías del evento y de los momentos posteriores a la fiesta han seguido circulando en redes sociales.

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En este ocasión fue la propia Andrea Valdiri quien compartió una imagen en la que se le ve a la joven quinceañera manejando el carro que recibió en la celebración por parte de su madre.

Isabella Valdiri aparece manejando el convertible que Andrea Valdiri le regaló en sus 15
Andrea Valdiri sorprende al mostrar a Isabella conduciendo su lujoso carro convertible. (Foto: Canal RCN)

En la imagen se puede ver a Isabella dentro del vehículo convertible, mientras conduce y disfruta del que fue uno de los regalos más comentados de su fiesta de 15 años.

Sin dejar mayores detalles de la imagen, Andrea Valdiri compartió a sus millones de seguidores que hay un ‘unboxing’ de la publicación, dejando a su fanaticada con ansias por conocer más sobre la experiencia.

¿Cómo fue el momento en el que Isabella, recibió el vehículo como regalo en sus 15?

El momento se dio en medio de la celebración de la fiesta de 15, que se llevó a cabo el pasado 13 de marzo de 2026. De acuerdo con las imágenes que circularon en redes sociales, el carro le fue entregado en un instante que dejó ver la reacción de Isabella.

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Con gran sorpresa y emoción, la joven recibió el vehículo en medio de un conteo regresivo.

El carro, de color negro y decorado con un moño azul gigante, fue uno de los regalos más llamativos de la noche.

Isabella Valdiri aparece manejando el convertible que Andrea Valdiri le regaló en sus 15
Andrea Valdiri sorprende al mostrar a Isabella conduciendo su lujoso carro convertible. (Foto: Canal RCN)

Tras verlo, la hija de Andrea Valdiri no dudó en abrazar con fuerza a su madre.

Aunque la joven cumplió años el pasado 3 de marzo, la celebración oficial se realizó el 13. Pese a esto, días antes ya había recibido varios regalos por su cumpleaños.

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