Así planeó Andrea Valdiri darle un lujoso auto a su hija Isabella en su cumpleaños 15

El pasado viernes 13 de marzo se llevó a cabo la celebración de los 15 años de Isabella, la hija mayor de la influenciadora barranquillera Andrea Valdiri. La fiesta estuvo marcada por varios momentos especiales, entre ellos la entrega de un lujoso automóvil. Días después de este emocionante instante, la creadora de contenido reveló el detrás de cámaras de cómo planeó esta sorpresa.

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¿Cuál fue el lujoso auto que Andrea Valdiri le regaló a su hija Isabella en sus 15 años?

En medio de la millonaria fiesta de 15 años que Andrea Vladiri le organizó a su pequeña hija Isabella, la creadora de contenido y bailarina profesional pidió a todos los invitados reunirse en un lugar específico para que presenciaran el momento en el que la menor recibiría uno de los regalos más lujosos de la noche: un mini cooper convertible.

Andrea Valdiri y el millonario carro que le dio a su hija Isabella. Foto | Canal RCN.

Según se puede apreciar en los videos que rondan en redes sociales Isabella reaccionó a este detalle con gran sorpresa y emoción. Pues su nuevo carro de color negro estaba decorado con un gran moño azul que lo hacía ver aún más especial.

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El momento estuvo marcado por un emotivo abrazo que Isabella le dio a Valdiri tras ver su nuevo medio de transporte.

¿Cómo planeó Andrea Valdiri darle un lujoso automóvil a su hija Isabella?

Durante la tarde de este lunes 16 de marzo, Andrea Valdiri compartió a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en la que acumula una gran cantidad de seguidores, cómo surgió la idea de regalarle un lujoso automóvil a su hija Isabella por su cumpleaños número 15.

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Según comentó la influenciadora, la idea nació de la necesidad de que Isabella pudiera movilizarse con mayor libertad hacia sus diferentes compromisos, sin depender de transportes externos, ya que en muchas ocasiones Andrea debía llevarse sus carros para atender compromisos laborales.

Andrea Valdiri le regaló un lujoso carro a su hija Isabella en su fiesta de 15 años. (Foto FreePik)

No obstante, la propuesta parecía un poco descabellada teniendo en cuenta la edad de la joven. Por ello, encontró una solución al pensar que una de sus empleadas podría encargarse de conducir el vehículo mientras Isabella alcanza la edad suficiente para hacerlo por su cuenta.

De esta manera, con todo listo, Valdiri se apoyó en su pareja sentimental para encontrar el automóvil ideal, y finalmente dieron con un Mini Cooper.