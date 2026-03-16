Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

¡Luto en la televisión! Falleció reconocida actriz; su hija anunció la devastadora noticia: ¿quién es?

La reconocida actriz de cine y televisión falleció a los 83 años mientras visitaba a su familia. La noticia fue confirmada por sus hijas.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Falleció reconocida actriz de cine y televisión; su familia anunció la noticia
Falleció reconocida actriz de cine y televisión; su familia anunció la noticia. (Foto FreePik)

El mundo del entretenimiento está de luto tras conocerse la muerte de una reconocida actriz de cine y televisión.

Artículos relacionados

La noticia fue confirmada por sus hijas a través de un portavoz, quien informó que la artista falleció mientras visitaba a su familia en California.

¿Quién es la actriz que falleció?

Se trata de Judy Pace, recordada por su trabajo en diferentes producciones televisivas y cinematográficas que marcaron una época en la industria del entretenimiento.

Falleció Judy Pace, actriz que marcó historia en la televisión estadounidense
Falleció Judy Pace, actriz que marcó historia en la televisión estadounidense (Foto Phillip Faraone / AFP)

La actriz nació en Los Ángeles en 1942 y comenzó su carrera en el mundo del espectáculo como modelo.

Su debut en el cine llegó en 1963 con la película 13 Frightened Girls, donde interpretó a una adolescente liberiana. Este primer papel abrió el camino para una carrera que continuaría creciendo en Hollywood, hasta convertirse en la primera mujer afroamericana en firmar contrato con Columbia Pictures.

Uno de sus papeles más recordados fue el de Vickie Fletcher en la serie dramática Peyton Place, en la que participó entre 1968 y 1969. Su trabajo también fue reconocido con un NAACP Image Award en 1970 por su papel como Pat Walters en la serie The Young Lawyers.

Artículos relacionados

A lo largo de su carrera también participó en varias producciones de cine, entre ellas The Fortune Cookie, The Thomas Crown Affair, Cotton Comes to Harlem, Frogs y Cool Breeze.

Además, fue parte del recordado telefilme Brian's Song, donde interpretó a la esposa de la leyenda del fútbol americano Gale Sayers. La producción tuvo una enorme audiencia en su estreno, llegando a reunir a cerca de 55 millones de espectadores.

Durante su trayectoria también apareció como invitada en populares series de televisión como Bewitched, I Dream of Jeannie, Good Times y Sanford and Son.

Su último trabajo como actriz fue en 2017, cuando participó en varios episodios de Beauty and the Baller.

¿Cuál fue la causa de muerte?

De acuerdo con la información compartida por su familia, Judy Pace falleció el pasado 11 de marzo mientras se encontraba visitando a sus seres queridos en Marina del Rey.

Artículos relacionados

Sus hijas, la abogada Shawn Pace Mitchell y la actriz Julia Pace Mitchell, informaron que la artista murió tranquilamente mientras dormía.

En su vida personal, la actriz tuvo dos hijas con el actor Don Mitchell, con quien estuvo casada entre 1972 y 1984. Años más tarde, en 1986, contrajo matrimonio con la estrella del béisbol Curt Flood.

Murió Judy Pace, actriz de cine y televisión recordada por Peyton Place
Murió Judy Pace, actriz de cine y televisión recordada por Peyton Place. (Foto Alberto E. Rodriguez / AFP)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Michael B. Jordan celebró su Oscar a Mejor Actor en una hamburguesería Premios Oscar

Michael B. Jordan celebró su Oscar a Mejor Actor en una hamburguesería: el momento se volvió viral

Michael B. Jordan llamó la atención en redes al protagonizar una inesperada celebración tras recibir su premio a Mejor Actor.

¿Timothée Chalamet perdió el Oscar por sus polémicas declaraciones o por la “maldición” Kardashian? Viral

¿Timothée Chalamet perdió el Oscar por sus declaraciones o por la ‘maldición’ Kardashian?”

La derrota de Timothée Chalamet en los Óscar generó debate en redes, donde surgieron teorías sobre sus declaraciones y la “maldición Kardashian”.

Luto en la televisión colombiana: falleció reconocida celebridad en las últimas horas: ¿quién? Talento nacional

Luto en la televisión colombiana: falleció reconocida celebridad en las últimas horas: ¿quién?

La televisión colombiana se viste de luto tras despedir a un gran exponente del cine y periodismo en las últimas horas.

Lo más superlike

Beba reaccionó a los rumores sobre Mariana Zapata en La casa de los famosos La casa de los famosos

Beba aclaró el rumor sobre Mariana Zapata en La casa de los famosos: ¿sí se baña o no?

Beba reaccionó a los comentarios en redes sobre si Mariana Zapata se baña en La casa de los famosos.

Beba pidió disculpas a Johanna Fadul tras comentario sobre Juanse Quintero Johanna Fadul

Beba envía mensaje a Johanna Fadul tras controversia por Juanse Quintero: “un hombre de hogar”

Descubre qué dispositivos y sistemas operativos son compatibles con la app de Canal RCN y cómo descargarla para disfrutar su contenido. Tecnología

App de Canal RCN: estos son los dispositivos compatibles, conoce la lista

Sale a la luz video de Christian Nodal haciendo un señalamiento a Cazzu por Inti: ¿qué dijo? Christian Nodal

Sale a la luz video de Christian Nodal haciendo un señalamiento a Cazzu por Inti: ¿qué dijo?

Karol G aparece con nuevo cambio de look en los Premios Oscar 2026: ¿cómo lució? Karol G

Karol G aparece con nuevo cambio de look en los Premios Oscar 2026: ¿cómo lució?