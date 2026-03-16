El mundo del entretenimiento está de luto tras conocerse la muerte de una reconocida actriz de cine y televisión.

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La noticia fue confirmada por sus hijas a través de un portavoz, quien informó que la artista falleció mientras visitaba a su familia en California.

¿Quién es la actriz que falleció?

Se trata de Judy Pace, recordada por su trabajo en diferentes producciones televisivas y cinematográficas que marcaron una época en la industria del entretenimiento.

Falleció Judy Pace, actriz que marcó historia en la televisión estadounidense (Foto Phillip Faraone / AFP)

La actriz nació en Los Ángeles en 1942 y comenzó su carrera en el mundo del espectáculo como modelo.

Su debut en el cine llegó en 1963 con la película 13 Frightened Girls, donde interpretó a una adolescente liberiana. Este primer papel abrió el camino para una carrera que continuaría creciendo en Hollywood, hasta convertirse en la primera mujer afroamericana en firmar contrato con Columbia Pictures.

Uno de sus papeles más recordados fue el de Vickie Fletcher en la serie dramática Peyton Place, en la que participó entre 1968 y 1969. Su trabajo también fue reconocido con un NAACP Image Award en 1970 por su papel como Pat Walters en la serie The Young Lawyers.

A lo largo de su carrera también participó en varias producciones de cine, entre ellas The Fortune Cookie, The Thomas Crown Affair, Cotton Comes to Harlem, Frogs y Cool Breeze.

Además, fue parte del recordado telefilme Brian's Song, donde interpretó a la esposa de la leyenda del fútbol americano Gale Sayers. La producción tuvo una enorme audiencia en su estreno, llegando a reunir a cerca de 55 millones de espectadores.

Durante su trayectoria también apareció como invitada en populares series de televisión como Bewitched, I Dream of Jeannie, Good Times y Sanford and Son.

Su último trabajo como actriz fue en 2017, cuando participó en varios episodios de Beauty and the Baller.

¿Cuál fue la causa de muerte?

De acuerdo con la información compartida por su familia, Judy Pace falleció el pasado 11 de marzo mientras se encontraba visitando a sus seres queridos en Marina del Rey.

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Sus hijas, la abogada Shawn Pace Mitchell y la actriz Julia Pace Mitchell, informaron que la artista murió tranquilamente mientras dormía.

En su vida personal, la actriz tuvo dos hijas con el actor Don Mitchell, con quien estuvo casada entre 1972 y 1984. Años más tarde, en 1986, contrajo matrimonio con la estrella del béisbol Curt Flood.