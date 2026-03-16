Johanna Fadul reaccionó a las palabras de Beba sobre la supuesta conversación con su esposo

El pasado domingo 15 de marzo, Beba se convirtió en la décima primera eliminada de La casa de los famosos Colombia 2026.

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Tras su salida, la deportista dejó a más de uno con el corazón roto y ese es el caso de Mariana Zapata, quien no esperó que su amiga abandonara la competencia. Sin duda, su eliminación deja un vacío en la habitación Calma.

En horas de la mañana de este lunes 16 de marzo, Beba estuvo en ronda de medios y en el programa matutino, ‘Buen día, Colombia’, reaccionó a uno de sus momentos más polémicos dentro y fuera de la competencia.

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¿Cuál fue el momento en el que Beba causó revuelo en La casa de los famosos Colombia sobre Juanse Quintero?

En uno de los sábados de fiesta, estuvieron ‘Hombres a la plancha’ y uno de sus integrantes, además de Marcelo Cezán es Juanse Quintero, quien su presencia causó revuelo dentro de La casa de los famosos Colombia 2026.

Johanna Fadul reaccionó tras revelaciones de Beba sobre su esposo. (Foto: Canal RCN)

Pues las participantes y Campanita se emocionaron al ver a esos apuestos hombres en escena, tanto, que al despedirse se sintió el coqueteo entre algunos de ellos con las mujeres.

Precisamente, uno de los momentos que causaron reacciones en redes fue cuando Beba le dijo a Mariana Zapata que, al parecer, uno de ellos le había escrito por Instagram y al hacer seña de un aniño, su amiga dijo el nombre de él.

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¿Cuál fue la reacción de Beba ante el video de Jhonna Fadul tras sus revelaciones en La casa de los famosos Colombia 2026?

Inmediatamente se conoció la versión de Beba sobre que supuestamente Juanse Quintero le habría escrito por Instagram, Johanna Fadul no dudó en reaccionar y hacer videos sobre el tema.

Precisamente, grabó a Juanse preguntándole y pidiéndole que le mostrara el supuesto chat con Beba y como se vio en su video, no hay una conversación con ella.

Por eso, en Buen día Colombia al conocer el clip de su excompañera de La casa de los famosos Colombia 2026, reaccionó riéndose y dijo que él la había seguido, pero, además, le dio like a publicaciones antiguas.

¿Qué dijo Johnna Fadul sobre la reacción de Beba?

La reacción de Johanna Fadul tras la polémica de Beba con su esposo. (Foto: Canal RCN)

A través de sus historias de Instagram, Johanna Fadul compartió la historia de Buen día Colombia, en donde Beba reacciona y se ríe del clip.

En el video reposteado, Johanna puso un emoji de una carita pensando y no reveló nada más, lo que sí, es que luego de compartir esta historia, desde el perfil de la deportista lanzaron una pulla de que seguían pendientes de ella, e incluso tras el reality.