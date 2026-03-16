Beba envía mensaje a Johanna Fadul tras controversia por Juanse Quintero: “un hombre de hogar”

La creadora de contenido Beba de la Cruz se convirtió en la más reciente eliminada de La casa de los famosos Colombia. Tras su salida, su nombre volvió a estar en medio de la conversación en redes sociales debido a una situación que involucró a la actriz Johanna Fadul.

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¿Qué dijo Beba sobre Juanse Quintero dentro de La casa de los famosos Colombia?

La polémica surgió luego de que se recordara un comentario que Beba hizo dentro de la casa durante una de las fiestas que se realizan los sábados.

En esa ocasión, el show musical “Hombres a la Plancha” visitó La casa más famosa y, en medio de una conversación con Mariana Zapata, Beba mencionó unos supuestos mensajes que habría recibido en su cuenta de Instagram por parte del esposo de Johanna Fadul, el actor Juanse Quintero.

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Lo que generó varias reacciones en Johanna Fadul tras las palabras de Beba.

Ahora, tras su eliminación, Beba fue invitada al programa Buen Día, Colombia, donde fue consultada nuevamente sobre ese episodio.

Beba habla tras el revuelo con Johanna Fadul por comentario sobre Juanse Quintero. (Foto: Canal RCN)

Durante la entrevista explicó que no se trataba de mensajes directos, sino de “likes” que, según comentó, habrían aparecido en algunas de sus publicaciones antiguas en Instagram.

¿Qué dijo Beba tras la reacción de Johanna Fadul tras su comentario de Juanse Quintero?

Beba se refirió a la reacción que generó su comentario en Johanna Fadul y aprovechó este espacio para ofrecer disculpas.

La creadora de contenido señaló que en ningún momento afirmó que el actor hubiera enviado mensajes directos.

“En serio, disculpas. Voy a asumir la responsabilidad si el comentario ocasionó algo. Por lo que veo fue algo jocoso, pero si internamente ocasionó algún malestar en su relación, de verdad mil disculpas y mil disculpas con el señor Juanse Quintero. Se ve que es un hombre de su casa, un hombre de hogar”, expresó en medio de la entrevista.

Y es que, luego de la entrevista, Johanna Fadul volvió a compartir la reacción de Beba tras ver su video de supuesto reclamo a su esposo. Posteriormente, la hermana de Beba también se pronunció y compartió los supuestos “likes” de Juanse Quintero que, según ella, fueron borrados posteriormente.