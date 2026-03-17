Maiye se pronunció tras el beso entre su hermana Alexa Torrex y Tebi en La casa de los famosos

Maiye, hermana de Alexa Torrex, reaccionó en redes sociales al beso entre Tebi Bernal y su hermana dentro de La casa de los famosos Colombia.

¿Cómo reaccionó Maiye al beso entre Tebi y Alexa?

Durante el video, Maiye apareció con gesto de sorpresa al ver el acercamiento entre Tebi y Alexa.

En el video también se escucha la voz de otra mujer que comenta que no se trató de un beso como tal, sino de un “pico”, y que pudo haber sido producto de la presión del entorno dentro de La casa de los famosos.

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Ante esto, Maiye decidió pronunciarse y expresó que Tebi y Alexa acababan de darse un beso. Luego hizo una pausa y señaló que, se trataba simplemente de un “pico”, además influenciada por la presión de los demás dentro de la casa.

Así reaccionó Maiye al beso entre su hermana Alexa y Tebi en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Además, agregó que este tipo de situaciones hacen parte de la dinámica de la semana y pidió calma a quienes estaban opinando al respecto.

“Aparte de eso, es actuación, muchachos. No se les olvide que tienen que hacer todo lo que digan Altafulla y Eidevin. Tranquilos, ahí no hay ninguna infidelidad.”

Asimismo, recordó que su hermana es actriz mientras reaccionaba también al beso de Altafulla y Karola.

¿Por qué se dio el beso entre Tebi y Alexa en La casa de los famosos Colombia?

El beso entre Tebi Bernal y Alexa Torres ocurrió en medio de los cambios en la dinámica del juego de esta semana tras la llegada de Andrés Altafulla.

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Con su ingreso, la competencia introdujo la figura del “líder tirano”, quien tiene la facultad de asignar tareas y órdenes a los participantes que en este caso tras la prueba se ganó este título Eidevin.

Dentro de estas decisiones, se estableció que algunos concursantes debían cumplir ciertos retos para evitar sanciones.

Entre ellos, se encontraba el acercamiento entre Tebi y Alexa, que debía realizarse como parte de las instrucciones dadas en la casa.

Así reaccionó Maiye al beso entre su hermana Alexa y Tebi en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

De acuerdo con las reglas de la semana, quienes no cumplan con las tareas asignadas pueden ser enviados al calabozo.

Sin duda, tras el pico entre Tebi y Alexa generó reacciones tras el supuesto ‘shippeo’ que empezaron en La casa de los famosos Colombia.