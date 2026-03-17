Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Maiye se pronunció tras el beso entre su hermana Alexa Torrex y Tebi en La casa de los famosos

Maiye reaccionó al beso entre Tebi y Alexa y explicó lo que ocurrió dentro de La casa de los famosos Colombia.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Maiye tras el beso de Alexa y Tebi en La casa de los famosos Colombia
Así reaccionó Maiye al beso entre su hermana Alexa y Tebi en La casa de los famosos. (Fotos: Canal RCN)

Maiye, hermana de Alexa Torrex, reaccionó en redes sociales al beso entre Tebi Bernal y su hermana dentro de La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Maiye al beso entre Tebi y Alexa?

Durante el video, Maiye apareció con gesto de sorpresa al ver el acercamiento entre Tebi y Alexa.

En el video también se escucha la voz de otra mujer que comenta que no se trató de un beso como tal, sino de un “pico”, y que pudo haber sido producto de la presión del entorno dentro de La casa de los famosos.

Artículos relacionados

Ante esto, Maiye decidió pronunciarse y expresó que Tebi y Alexa acababan de darse un beso. Luego hizo una pausa y señaló que, se trataba simplemente de un “pico”, además influenciada por la presión de los demás dentro de la casa.

Maiye tras el beso de Alexa y Tebi en La casa de los famosos Colombia
Así reaccionó Maiye al beso entre su hermana Alexa y Tebi en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Además, agregó que este tipo de situaciones hacen parte de la dinámica de la semana y pidió calma a quienes estaban opinando al respecto.

“Aparte de eso, es actuación, muchachos. No se les olvide que tienen que hacer todo lo que digan Altafulla y Eidevin. Tranquilos, ahí no hay ninguna infidelidad.”

Asimismo, recordó que su hermana es actriz mientras reaccionaba también al beso de Altafulla y Karola.

¿Por qué se dio el beso entre Tebi y Alexa en La casa de los famosos Colombia?

El beso entre Tebi Bernal y Alexa Torres ocurrió en medio de los cambios en la dinámica del juego de esta semana tras la llegada de Andrés Altafulla.

Artículos relacionados

Con su ingreso, la competencia introdujo la figura del “líder tirano”, quien tiene la facultad de asignar tareas y órdenes a los participantes que en este caso tras la prueba se ganó este título Eidevin.

Dentro de estas decisiones, se estableció que algunos concursantes debían cumplir ciertos retos para evitar sanciones.

Entre ellos, se encontraba el acercamiento entre Tebi y Alexa, que debía realizarse como parte de las instrucciones dadas en la casa.

Maiye tras el beso de Alexa y Tebi en La casa de los famosos Colombia
Así reaccionó Maiye al beso entre su hermana Alexa y Tebi en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

De acuerdo con las reglas de la semana, quienes no cumplan con las tareas asignadas pueden ser enviados al calabozo.

Sin duda, tras el pico entre Tebi y Alexa generó reacciones tras el supuesto ‘shippeo’ que empezaron en La casa de los famosos Colombia.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

“¿El romance de Alexa y Tebi es real?” Yina Calderón rompe el silencio Yina Calderón

¿El romance de Alexa y Tebi es real? Yina Calderón rompe el silencio

La química entre Alexa y Tebi ha generado gran expectativa entre los seguidores del reality, y Yina Calderón no dudó en dar su opinión sobre este acercamiento.

Duro enfrentamiento entre Karola, Alejandro, Yuli y Alexa. Alejandro Estrada

Karola se enfrentó a Alejandro Estrada, Yuli Ruiz y Alexa Torrex en La casa de los famosos; ¿por qué?

Karola vivió un momento de alta tensión con Alejandro, Yuli y Alexa, generando nuevas enemistades en La casa de los famosos.

Beba recrea la pose viral de Mariana Zapata tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Beba recreó la pose viral de Mariana Zapata tras salir de La casa de los famosos: “No es la cámara…”

Beba se sumó al trend viral de Mariana Zapata tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia.

Lo más superlike

Blessd

Manuela QM presume su pancita de embarazo y aviva rumores sobre su relación con Blessd

Manuela QM mostró su pancita de embarazo en redes y generó reacciones por su relación con Blessd.

¡Preocupación en la música! Reconocido artista venezolano fue hospitalizado en Bogotá y su equipo de salud da novedades Talento internacional

¡Preocupación en la música! Reconocido artista fue hospitalizado en Bogotá y su equipo de salud da noticias

Hábitos saludables para mantener un buen estado físico: ¿es necesario hacer ejercicio? Salud

Hábitos saludables para mantener un buen estado físico: ¿es necesario hacer ejercicio?

Shakira anuncia la construcción de un estadio exclusivo para 'Las mujeres ya no lloran World Tour' Shakira

Shakira anuncia la construcción de un estadio exclusivo para 'Las mujeres ya no lloran World Tour'

Sale a la luz video de Christian Nodal haciendo un señalamiento a Cazzu por Inti: ¿qué dijo? Christian Nodal

Sale a la luz video de Christian Nodal haciendo un señalamiento a Cazzu por Inti: ¿qué dijo?