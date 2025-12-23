Luto en el periodismo: murió reconocida reportera deportiva y su esposo; su hijo de 3 años sobrevivió

El mundo del periodismo está en shock tras revelarse el fallecimiento de una reconocida periodista, quien fue encontrada junto a su esposo en su hogar.

¿Cuál fue la periodista que encontraron sin vida junto a su esposo?

La periodista Christina Chambers, conocida reportera deportiva, y su esposo, Johnny Rimes, fallecieron en un trágico hecho ocurrido en su hogar, ubicado en la ciudad de Hoover, Alabama.

Según informó el Departamento de Policía local, recibieron una llamada al 911 alertando que la pareja no respondía, luego de que un familiar y vecinos fueran hasta su residencia.

Tras llegar las autoridades, ingresaron a la vivienda en donde encontraron a la pareja sin signos vitales y a un pequeño de 3 años, el hijo de ambos.

Precisamente, el medio en el que trabaja hasta hace un tiempo la periodista, WBRC, confirmó su fallecimiento a través de un estremecedor mensaje.

Nos duele profundamente compartir esta noticia. Hemos confirmado que la exreportera deportiva de WBRC, Christina Chambers, es una de las dos personas encontradas muertas en una casa de Hoover la mañana del martes. Por favor, recuerden a su familia y a la de WBRC mientras afrontamos esta pérdida.

¿Qué se sabe del caso del fallecimiento de Christina Chambers y su esposo?

Al parecer, servicios de primeros auxilios llegaron hasta el lugar en donde no pudieron hacer nada, ya que la periodista y su esposo tenían herid*s de bala.

Aunque el caso ya está siendo materia de investigación, las primeras hipótesis de las autoridades apuntan a un caso de feminicidio.

Precisamente, el medio internacional "AL.com", las autoridades manejan una posible teoría sobre el esposo de la periodista, quien le habría disparad* a ella y luego se dispar* a sí mismo.

Otro hecho que ha consternado a las autoridades, es que en la casa estaba el hijo de la pareja de 3 años, quien se encontraba ileso.

El menor quedó bajo resguardo y atención de sus familiares, mientras se adelantan los procedimientos correspondientes.

Vecinos de Christina Chambers y su esposo hicieron inesperada confesión

Las primeras declaraciones de vecinos y allegados aseguraron que todo empezó porque la pareja y sus hijos debían asistir a un evento navideño y tras no presentarse ninguno sin ningún aviso empezaron a tener preocupación.

Preocupación que aumentó cuando intentaron contactarlos sin éxito, fue allí que decidieron avisar a las autoridades.

Algunos vecinos expresaron que la pareja se veía tranquila y parecía un matrimonio admirable a simple vista, siendo amables con todos sus vecinos.

Sin embargo, algunos reportaron que en el último tiempo empezaron a sentir actitudes y comentarios en reuniones que apuntaban a que pasaba algo entre ellos.