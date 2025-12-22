Yeferson Cossio preocupó a sus seguidores recientemente luego que se conociera que había tenido un grave percance de salud que lo obligó a ser operado de urgencia.

¿Cómo está Yeferson Cossio tras cirugía por problemas en el corazón?

La hermana del influenciador, Cintia Cossio fue la encargada de revelar a través de redes sociales la situación médica que pasaba él.

Esto alertó a los seguidores del influenciador, quienes empezaron a expresar su preocupación en redes y pidiendo más detalles. Precisamente, Yeferson fue el encargado de revelar la cirugía que tenían que hacer con urgencia.

Tras este procedimiento médico, Cintia Cossio y la novia del influenciador, se pronunciaron, para dar parte de tranquilidad a los seguidores de su hermano y revelar cómo estaba tras la cirugía.

Yeferson Cossio fue sometido a una intervención cardíaca.

Carolina Gómez reveló cómo le fue a Yeferson Cossio tras procedimiento médico

Carolina compartió un emotivo video que grabó tras reencontrarse con el influenciador luego de su cirugía de corazón.

En el video la influenciadora se encuentra hablándole a Yeferson, quien se muestra afectado por el procedimiento médico que le hicieron y todavía con rastros de anestesia.

Carolina le expresa su tranquilidad por ver que salió todo bien con su cirugía y que solo esperaba que esto le sirviese para preocuparse más por su salud y evitar algunas cosas que le había provocado dicho quebrante de salud.

El corazón le iba a explotar por sobre exceso de estrés, él dormía día por medio por trabajar, llevaba así meses.

Carolina Gómez reveló nuevos detalles de lo que le pasó a Yeferson Cossio

La influenciadora les reveló a sus seguidores que al parecer el problema médico que sufrió Yeferson Cossio se dio por excesos de trabajo y trasnocho.

Revelando que, había pasado varias noches sin dormir y sumado a esto su vida nocturna no lo ayudaban, por lo que tras este susto, él al parecer le prometió cuidarse.

Ya él les contará todo por lo que pasó, pero ya está bien y me prometió que se va a cuidar más. Va a trabajar menos y va a ir menos de fiesta.

Según explicó Carolina, la intervención fue necesaria y, aunque el proceso de recuperación ha sido retador, Yeferson se encuentra estable y siguiendo al pie de la letra las indicaciones médicas.

La creadora de contenido resaltó que la prioridad en este momento es el reposo y el cuidado de su salud.