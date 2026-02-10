Hermana de Yeison Jiménez compartió desgarrador mensaje tras cumplirse un mes de su muerte

Hoy se cumple exactamente un mes desde que el cantante Yeison Jiménezfalleció en aquel trágico accidente aéreo que cobró su vida y la de varios integrantes de su equipo de trabajo, una noticia que aún sigue siendo motivo de conmoción entre sus familiares, amigos y seguidores.

¿Qué dijo la hermana de Yeison Jiménez tras cumplirse un mes de su muerte?

En medio del duelo por la pérdida de su hermano, Heidy Jiménez reapareció en su cuenta de Instagram con un conmovedor mensaje con el que quiso recordarlo tras cumplirse un mes sin su presencia física en este plano terrenal.

"Quisiera hacer una llamada al cielo para escuchar tu voz, hermanito, por qué", escribió la joven por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, en donde con dolor abrió su corazón para enviarle un mensaje al cantante.

La publicación, que acompañó con una fotografía de los dos, se les puede apreciar abrazados, mientras Yeison le besa tiernamente la cabeza y ella, sonriente a cámara.

¿Cómo reaccionó la hermana de Yeison Jiménez tras cumplirse un mes de su fallecimiento?

Desde que se confirmó la muerte del artista aquel sábado 10 de enero sobre las 4:00 p.m., han sido muchas las expresiones de dolor por parte de los seres queridos, quienes afectados por su partida, han ido compartiendo recuerdos de los momentos que tuvieron en vida y que hoy se convierten en un tesoro.

Esto dijo la hermana de Yeison Jiménez tras cumplirse un mes de su muerte. Foto | Canal RCN.

Heidy, al igual que los demás familiares de Yeison, se han mostrado conmovida por tener que afrontar de nuevo la vida, pero ahora sin la compañía y los consejos del hombre que estuvo para ella, para sus hermanas, su esposa y sus hijos.

La muerte de Jiménez, no solo ha significado una gran pérdida de un gran ser humano, también se trata de la muerte de una de las voces más importantes del género popular en Colombia, pues con su música logró hacerse un lugar en la industria. Incluso, colegas y también exponentes del género, reconocieron su legado y honraron su memoria con un homenaje y una canción que compusieron en su nombre.

Hermana de Yeison Jiménez lo recordó con emotivo mensaje. Foto | Rodrigo Varela.

Hoy, seguidores y allegados al intérprete elevan una oración al cielo por su descanso y el de aquellos que también partieron en el siniestro.