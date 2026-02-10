Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Hermana de Yeison Jiménez compartió desgarrador mensaje tras cumplirse un mes de su muerte

Heidy Jiménez, hermana del cantante Yeison Jiménez, hizo dolorosa confesión tras cumplirse un mes desde que partió en el trágico accidente aéreo.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Yeison Jiménez en Buen día Colombia.
Yeison Jiménez cumple un mes su muerte: así lo recordó su hermana. Foto | Canal RCN.

Hoy se cumple exactamente un mes desde que el cantante Yeison Jiménezfalleció en aquel trágico accidente aéreo que cobró su vida y la de varios integrantes de su equipo de trabajo, una noticia que aún sigue siendo motivo de conmoción entre sus familiares, amigos y seguidores.

Artículos relacionados

¿Qué dijo la hermana de Yeison Jiménez tras cumplirse un mes de su muerte?

En medio del duelo por la pérdida de su hermano, Heidy Jiménez reapareció en su cuenta de Instagram con un conmovedor mensaje con el que quiso recordarlo tras cumplirse un mes sin su presencia física en este plano terrenal.

Artículos relacionados

"Quisiera hacer una llamada al cielo para escuchar tu voz, hermanito, por qué", escribió la joven por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, en donde con dolor abrió su corazón para enviarle un mensaje al cantante.

Artículos relacionados

La publicación, que acompañó con una fotografía de los dos, se les puede apreciar abrazados, mientras Yeison le besa tiernamente la cabeza y ella, sonriente a cámara.

¿Cómo reaccionó la hermana de Yeison Jiménez tras cumplirse un mes de su fallecimiento?

Desde que se confirmó la muerte del artista aquel sábado 10 de enero sobre las 4:00 p.m., han sido muchas las expresiones de dolor por parte de los seres queridos, quienes afectados por su partida, han ido compartiendo recuerdos de los momentos que tuvieron en vida y que hoy se convierten en un tesoro.

Yeison Jiménez en el Megaland.
Esto dijo la hermana de Yeison Jiménez tras cumplirse un mes de su muerte. Foto | Canal RCN.

Heidy, al igual que los demás familiares de Yeison, se han mostrado conmovida por tener que afrontar de nuevo la vida, pero ahora sin la compañía y los consejos del hombre que estuvo para ella, para sus hermanas, su esposa y sus hijos.

La muerte de Jiménez, no solo ha significado una gran pérdida de un gran ser humano, también se trata de la muerte de una de las voces más importantes del género popular en Colombia, pues con su música logró hacerse un lugar en la industria. Incluso, colegas y también exponentes del género, reconocieron su legado y honraron su memoria con un homenaje y una canción que compusieron en su nombre.

Yeison Jiménez en los Premios Nuestra Tierra.
Hermana de Yeison Jiménez lo recordó con emotivo mensaje. Foto | Rodrigo Varela.

Hoy, seguidores y allegados al intérprete elevan una oración al cielo por su descanso y el de aquellos que también partieron en el siniestro.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Lina Tejeiro como presentadora del after de La casa de los famosos Colombia 2024. Lina Tejeiro

Lina Tejeiro sorprendió al revelar el nombre del cantante colombiano que es su 'crush': "está muy guapo"

La actriz Lina Tejeiro causó furor en redes con la inesperada revelación y muchas mujeres coincidieron con el nombre.

Juliana Calderón en el after de La casa de los famosos Colombia - Flores en una tumba. Juliana Calderón

Juliana Calderón regresó al lugar del trágico accidente donde murió su novio, primo de Yeison Jiménez

En horas de la mañana, Juliana Calderón visitó el lugar de la tragedia, tras cumplirse un mes desde que falleció Juan Manuel.

Marilyn Oquendo siendo maquillada por Dominic, hijo de Luisa Fernanda W Luisa Fernanda W

Marilyn Oquendo enternece con inesperado momento junto al hijo de Luisa Fernanda W

Marilyn Oquendo protagoniza un tierno momento con Domenic, el hijo menor de Luisa Fernanda W.

Lo más superlike

Exintegrante de RBD se compara con Bad Bunny y desata revuelo en redes RBD

Exintegrante de RBD se compara con Bad Bunny y desata revuelo en redes

El comentario del exintegrante de RBD sobre Bad Bunny se volvió viral tras una inesperada confesión que desató risas y reacciones.

El Gran Combo agradeció a Bad Bunny Bad Bunny

Bad Bunny recibe inesperado agradecimiento de El Gran Combo tras revivir su clásico salsero

Carla Giraldo reacciona al ingreso de Karola a La casa de lo famosos La casa de los famosos

Carla Giraldo reacciona tras la llegada de Karola a La casa de los famosos y sorprende en vivo

Video viral del niño que entrevistó a Gerard Piqué Piqué

Niño se vuelve viral tras entrevistar a Gerard Piqué con inesperada pregunta: ¿Sobre Shakira?

¿Qué es una infección respiratoria? Las enfermedades de Taliana Vargas y Aida Victoria Merlano Salud

¿Qué es una infección respiratoria? Las enfermedades de Taliana Vargas y Aida Victoria Merlano