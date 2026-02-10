Juliana Calderón regresó al lugar del trágico accidente donde murió su novio, primo de Yeison Jiménez

Ha pasado exactamente un mes desde que el país se vistió de luto luego de aquel trágico accidente aéreo que cobró la vida de Yeison Jiméneze integrantes de su equipo de trabajo, y hoy familiares y amigos de los hombres que perdieron la vida los recuerdan con inmenso dolor.

¿Qué dijo Juliana Calderón tras cumplirse un mes de la muerte de Juan Manuel, primo de Yeison Jiménez?

Juliana Calderón, quien tenía una relación sentimental con Juan Manuel, una de las personas que iba en la avioneta, y primo del cantante, recientemente se pronunció en sus redes sociales para recordar esta tragedia que la ha llevado a atravesar el duelo por la pérdida de este ser querido.

Desde muy tempranas horas del día, la mujer compartió un video en el que, a través de Inteligencia Artificial, cada una de las personas fallecidas se despiden antes de partir al cielo. Allí, se mostró afectada al escribir las siguientes palabras:

"Hace un mes te fuiste y no sabes cómo dejaste a todas las personas que en realidad te conocían y te amaban, me dueles demasiado 10 de enero", señaló.

¿Cómo fue la llegada de Juliana Calderón al lugar en el que ocurrió el siniestro en el que falleció su novio, primo de Yeison Jiménez?

Así mismo, la empresaria de keratinas se mostró conmovida al publicar videos y fotografías junto a Juan Manuel que acompañó con sentidas frases como "Eres mi guerrero negro" y "Dime que es mentira y no es verdad".

Juliana Calderón recordó a su pareja tras cumplirse un mes de su fallecimiento. Foto | Canal RCN.

En las siguientes historias que compartió en su cuenta de Instagram, la joven empresaria también dio a conocer que se desplazó desde muy temprano al lugar en el que se accidentó la avioneta, espacio en el que habría llegado con una fotografía de Juan Manuel y unas flores para poner justo en donde la tragedia ocurrió.

Juliana Calderón llegó al lugar en el que ocurrió la tragedia. Foto | Canal RCN.

Como Juliana, hoy, miles de personas en todo Colombia, recuerdan con profunda conmoción aquel 10 de enero cuando los titulares de las noticias confirmaron este doloroso que aún sigue enlutando a familiares de las víctimas.