Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Juliana Calderón regresó al lugar del trágico accidente donde murió su novio, primo de Yeison Jiménez

En horas de la mañana, Juliana Calderón visitó el lugar de la tragedia, tras cumplirse un mes desde que falleció Juan Manuel.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Juliana Calderón en el after de La casa de los famosos Colombia - Flores en una tumba.
Juliana Calderón conmovió al recordar a su fallecido novio. Foto | Canal RCN.

Ha pasado exactamente un mes desde que el país se vistió de luto luego de aquel trágico accidente aéreo que cobró la vida de Yeison Jiméneze integrantes de su equipo de trabajo, y hoy familiares y amigos de los hombres que perdieron la vida los recuerdan con inmenso dolor.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Juliana Calderón tras cumplirse un mes de la muerte de Juan Manuel, primo de Yeison Jiménez?

Juliana Calderón, quien tenía una relación sentimental con Juan Manuel, una de las personas que iba en la avioneta, y primo del cantante, recientemente se pronunció en sus redes sociales para recordar esta tragedia que la ha llevado a atravesar el duelo por la pérdida de este ser querido.

Artículos relacionados

Desde muy tempranas horas del día, la mujer compartió un video en el que, a través de Inteligencia Artificial, cada una de las personas fallecidas se despiden antes de partir al cielo. Allí, se mostró afectada al escribir las siguientes palabras:

"Hace un mes te fuiste y no sabes cómo dejaste a todas las personas que en realidad te conocían y te amaban, me dueles demasiado 10 de enero", señaló.

Artículos relacionados

¿Cómo fue la llegada de Juliana Calderón al lugar en el que ocurrió el siniestro en el que falleció su novio, primo de Yeison Jiménez?

Así mismo, la empresaria de keratinas se mostró conmovida al publicar videos y fotografías junto a Juan Manuel que acompañó con sentidas frases como "Eres mi guerrero negro" y "Dime que es mentira y no es verdad".

Juliana Calderón en el after de La casa de los famosos Colombia.
Juliana Calderón recordó a su pareja tras cumplirse un mes de su fallecimiento. Foto | Canal RCN.

En las siguientes historias que compartió en su cuenta de Instagram, la joven empresaria también dio a conocer que se desplazó desde muy temprano al lugar en el que se accidentó la avioneta, espacio en el que habría llegado con una fotografía de Juan Manuel y unas flores para poner justo en donde la tragedia ocurrió.

Juliana Calderón en el after de La casa de los famosos Colombia.
Juliana Calderón llegó al lugar en el que ocurrió la tragedia. Foto | Canal RCN.

Como Juliana, hoy, miles de personas en todo Colombia, recuerdan con profunda conmoción aquel 10 de enero cuando los titulares de las noticias confirmaron este doloroso que aún sigue enlutando a familiares de las víctimas.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Lina Tejeiro como presentadora del after de La casa de los famosos Colombia 2024. Lina Tejeiro

Lina Tejeiro sorprendió al revelar el nombre del cantante colombiano que es su 'crush': "está muy guapo"

La actriz Lina Tejeiro causó furor en redes con la inesperada revelación y muchas mujeres coincidieron con el nombre.

Yeison Jiménez en Buen día Colombia. Yeison Jiménez

Hermana de Yeison Jiménez compartió desgarrador mensaje tras cumplirse un mes de su muerte

Heidy Jiménez, hermana del cantante Yeison Jiménez, hizo dolorosa confesión tras cumplirse un mes desde que partió en el trágico accidente aéreo.

Marilyn Oquendo siendo maquillada por Dominic, hijo de Luisa Fernanda W Luisa Fernanda W

Marilyn Oquendo enternece con inesperado momento junto al hijo de Luisa Fernanda W

Marilyn Oquendo protagoniza un tierno momento con Domenic, el hijo menor de Luisa Fernanda W.

Lo más superlike

Exintegrante de RBD se compara con Bad Bunny y desata revuelo en redes RBD

Exintegrante de RBD se compara con Bad Bunny y desata revuelo en redes

El comentario del exintegrante de RBD sobre Bad Bunny se volvió viral tras una inesperada confesión que desató risas y reacciones.

El Gran Combo agradeció a Bad Bunny Bad Bunny

Bad Bunny recibe inesperado agradecimiento de El Gran Combo tras revivir su clásico salsero

Carla Giraldo reacciona al ingreso de Karola a La casa de lo famosos La casa de los famosos

Carla Giraldo reacciona tras la llegada de Karola a La casa de los famosos y sorprende en vivo

Video viral del niño que entrevistó a Gerard Piqué Piqué

Niño se vuelve viral tras entrevistar a Gerard Piqué con inesperada pregunta: ¿Sobre Shakira?

¿Qué es una infección respiratoria? Las enfermedades de Taliana Vargas y Aida Victoria Merlano Salud

¿Qué es una infección respiratoria? Las enfermedades de Taliana Vargas y Aida Victoria Merlano