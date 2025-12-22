Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Hermana de Karol G habría confirmado ruptura entre la artista y Feid: así lo hizo

En medio de rumores de ruptura con Feid, Jessica Giraldo, hermana de Karol G, dejó sorpresiva publicación que habría confirmado la ruptura de ambos.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Karol G habría terminado con Feid
Karol G y Feid habrían separado sus caminos. (AFP: Dia Dipasupil y Freepik)

La relación de Karol G y Feid parece haber llegado a su final y una de las hermanas de la artista paisa lo habría confirmado en una reciente publicación navideña.

¿Cómo se confirmó la ruptura entre Karol G y Feid?

Karol G y Feid tienen a sus seguidores con dudas sobre su relación amorosa desde hace más de un mes en donde varias pistas y señales han salido a la luz.

En las últimas horas las especulaciones sobre una posible separación entre Karol G y Feid cobraron fuerza luego que una de las hermanas de la cantante hiciera una publicación en redes.

Para muchos internautas la publicación de Jessica Giraldo habría sido la confirmación oficial que su hermana y el reguetonero antioqueño Feid ya no están juntos hace un gran tiempo.

Feid dejó sorpresivo mensaje en sus redes
Hermana de Karol G habría confirmado su ruptura con Feid. (AFP: Dia Dipasupil)

¿Cuál fue la foto y mensaje que habría confirmado la ruptura de Karol G y Feid?

Jessica Giraldo, quien es parte del equipo de trabajo de Karol G, compartió una foto en sus redes sociales en medio de las celebraciones decembrinas que se adelantan en el país.

En la imagen aparece Jessica junto a su hermana Karol, el mejor amigo de ella, Daiky Gamboa, y otras personas cercanas. Curiosamente, Karol G está en la mitad de la imagen y luce de manera sonriente.

Junto a la instantánea Jessica dejó un mensaje en el que hizo énfasis en el poder de la amistad y cómo está lograba curar cualquier herida y dar vida.

Los amigos dan vida y la acompañan.

¿Feid también confirmó su ruptura con Karol G?

Aunque hasta el momento, ni Karol G ni Feid se han pronunciado oficialmente sobre los rumores. Sin embargo, la falta de apariciones juntos y este reciente gesto familiar de Jessica Giraldo ha hecho que muchos crean que es más que un hecho que los cantantes no están juntos.

A esto se suma la reciente noticia que Feid a sus seguidores en donde les anunció que tras varios años le ponía fin a su personaje de Ferxxo, el cual le hizo llegar a lo más alto en su carrera artística.

Este ciclo cerrado llegó en medio de esta ola de rumores y muchos lo asocian a una nueva etapa en la vida del cantante.

Feid lanza documental
Feid se despidió de su personaje del Ferxxo. (Foto AFP)
