Famoso actor y exparticipante de MasterChef Celebrity revela que tiene VIH: "hoy rompo este silencio"

El actor y exparticipante de MasterChef Celebrity acudió a sus redes sociales para abrir su corazón y confesar que vive con VIH.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
El actor y exparticipante de MasterChef Celebrity abrió su corazón a sus seguidores y confesó vivir con VIH. (Fotos: Freepik)

De valiente y luchador han calificado muchos seguidores al reconocido actor y exparticipante de MasterChef Celebrity, quien a través de un video en sus redes sociales confesó abiertamente que vive con VIH.

¿Cuál es el actor y exparticipante de MasterChef Celebrity que reveló vivir con VIH?

Se trata del director, guionista y actor español Eduardo Casanova, de 34 años, quien conmovió a sus más de trescientos mil seguidores en Instagram al publicar un adelanto del documental-película que prepara para el 2026, en el que revela a detalle y abiertamente que vive con VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana).

El actor Eduardo Casanova reveló que tiene VIH y que prepara un documental-película para relatar su vivencia con el virus. (Foto: Jorge Guerrero / AFP)

En el video, el artista, quien participó en la edición española de MasterChef en 2023, explica que romper su silencio hace parte de un proceso personal y social, con el que busca que el mundo entienda que esta infección no debería ser un estigma ni motivo de rechazo sistemático.

Además, en un extenso mensaje que acompañó la publicación, Casanova detalló que su decisión de hacer pública la noticia tiene como objetivo ayudar a miles de personas que viven con VIH, promoviendo la empatía, la información y la visibilización.

Hoy rompo este silencio tan desagradable y doloroso después de muchísimos años. La dignidad debería ser la forma en la que todas las personas con VIH pudieran salir del armario. (Cerca del 80% de las personas con VIH no ha compartido con casi nadie que tienen la infección, por un estigma que nos condena al rechazo sistemático y más injusto del mundo)", se lee allí.

¿Cómo reaccionaron los seguidores de Eduardo Casanova en redes sociales tras confesar que vive con VIH?

Miles de seguidores del intérprete de 'Aída' expresaron su solidaridad a través de los comentarios de la publicación que compartió.

Incluso, reconocidos actores del país ibérico como Ester Expósito, Miguel Ángel Silvestre y Omar Ayuso, de la recordada serie de Netflix 'Élite', le manifestaron públicamente su apoyo y el orgullo que sienten por él.

Eduardo Casanova en la ceremonia de los premios Goya 2022. (Foto: Lluis Gene / AFP)

¿Quién es Eduardo Casanova?

Como se había mencionado anteriormente, Eduardo Casanova es un actor, director y guionista español que alcanzó gran popularidad desde joven por su papel de 'Fidel' en la serie 'Aída', convirtiéndose en uno de los rostros más recordados de la televisión en España.

Más adelante impulsó su carrera como cineasta con proyectos propios como 'Pieles y La Piedad', producciones con una fuerte apuesta artística y social, además de participar en programas de televisión como MasterChef Celebrity España.

Hoy, al revelar su diagnóstico, Casanova ha confesado que pese al miedo y la incertidumbre que la infección le genera, se siente profundamente feliz por la labor que hará.

