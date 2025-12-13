Exparticipante de MasterChef sufrió un inesperado infarto en las últimas horas: ¿quién es?

En las últimas horas, varios internautas se han preocupado tras el grave estado de salud de reconocido cantante y exparticipante de MasterChef Celebrity Argentina, quien atravesó por un desafortunado quebrando de salud durante un show que estaba teniendo en un concierto.

Los hechos se presentaron cuando el cantante sintió un malestar en su pecho y de inmediato fue remitido a urgencias, según lo reveló la agrupación en la que hace parte a través de un comunicado oficial.

¿Quién es el reconocido exparticipante de MasterChef que sufrió un infarto?

El nombre de Joaquín Levinton, se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales acerca del grave estado de salud que enfrentó en horas de la madrugada el pasado viernes 12 de diciembre, mientras que se encontraba en un show en Palermo, Argentina.

Posteriormente, el compositor y exparticipante de MasterChef Argentina en el año 2022, tuvo que ser remitido por urgencias tras un dolor que sintió en su pecho y las complicaciones de salud que presentó, teniendo un leve infarto.

La noticia fue confirmada por parte de la agrupación musical en la que es líder llamada: ‘Turf oficial’, quienes compartieron a través de sus historias en su cuenta oficial de Instagram en la que cuentan con más de 200 mil seguidores, expresando las siguientes palabras:

“Durante la noche de ayer, Joaquín sufrió un malestar en el pecho. Ante esta situación, se llamó al SAME, que lo trasladó de inmediato al Hospital Fernández. En el centro de salud, se realizó un chequeo completo tras el cual los médicos determinaron ponerle un stent. El procedimiento se realizó con éxito y Joaquín se encuentra estable y fuera de peligro”, agregó la banda Turf.

¿Cuál fue el paso de Joaquín Levinton en MasterChef Argentina?

Es clave mencionar que el compositor Joaquín Levinton se destacó al ser uno de los participantes de una de las anteriores temporadas de MasterChef Celebrity Argentina, en la que llegó al noveno lugar.

Sin duda, cautivó por su buen sentido del humor y fusionar sus múltiples conocimientos, tanto en la cocina, como en la música, ganándose el cariño de sus seguidores.