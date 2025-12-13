Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Johanna Fadul lanzó advertencia previa a sus participación en La casa de los famosos Colombia: "no lo soporto"

La actriz Johanna Fadul, dejó claro cuál es el aspecto de su personalidad que podría traerle conflictos en La casa de los famosos Colombia.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Johanna Fadul posa a la cámara sonriente.
Johanna Fadul impactó con confesión sobre La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

Johanna Fadul, quien recientemente se convirtió en una de las habitantes confirmadas para la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, habló sin pelos en la lengua sobre varios aspectos de su personalidad que podrían incomodar a sus compañeros de competencia.

¿Qué dijo Johanna Fadul sobre su participación en La casa de los famosos Colombia 2026?

En una entrevista que concedió al Canal RCN, la reconocida actriz colombiana dio a conocer sin titubeos cuál es esa característica suya que muy seguramente podría meterla en problemas al interior de la casa.

Y es que, según ella, ser una persona psicorrígida es un rasgo de su forma de ser que, muy probablemente podría convertirse en una molestia para otros, pues aseguró que no faltará el personaje "que deja todo tirado" o que es "super relajado".

"No soporto eso, entonces yo creo que ese es uno de los puntos que me pueden llevar a chocar con otras personas", señaló.

¿Cuál la revelación que hizo Johanna Fadul previo a su participación en La casa de los famosos Colombia 2026?

Otro de los interrogantes que respondió la también modelo y presentadora, estuvo relacionado con su manera expresar lo que no le gusta, dejando claro que se considera una persona frentera.

"Sí soy directa, pero situaciones de la vida me han enseñado que desafortunadamente, y digo desafortunadamente, porque a mí me encanta decir las cosas como son, no me gusta la morronguería, pero uno tiene que ser delicado con la gente porque se tocan", comentó.

Así mismo, la ahora participante del reality de convivencia, argumentó que, desde su punto de vista, "no a todo el mundo le gusta que le digan la verdad en la cara".

¿Quiénes son los participantes confirmados para la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia?

Johanna, se une a la creadora de contenido Manuela Gómez y al influencer conocido bajo el nombre de 'Campanita'. Además, cabe señalar que, junto a estos tres famosos, también están los participantes elegidos por votación del público, ellos son: Nicolás Arrieta, Luisa Cortina, Alexa Torrez, Lorena Altamirano, Tebi Bernal, Eidevin López y Maiker Smith.

