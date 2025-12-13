Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Beéle responde a Westcol si lo consideran feo o bonito y respuesta se hace viral: “la tiene clara”

El cantante conocido como Beéle volvió a ser viral en redes, pero ahora por una pregunta que le hizo su amigo Westcol.

En las redes sociales se ha viralizado un video de una de las salidas del streamer conocido como Westcol y el cantante costeño de música urbana conocido como Beéle. Y es que el paisa, en una de sus conversaciones, llegó a hacerle una interesante pregunta al artista musical sobre su apariencia física y cómo es percibida por el resto de personas.

¿Qué respondió Beéle sobre cómo lo perciben más los demás: bonito o feo?

La pregunta tiene que ver con lo que más le gritan a Beéle en la calle o en lugares públicos como discotecas: si es feo o es bonito. No obstante, para el costeño parece que fue difícil dar una respuesta, pues explicó que lo que más le gritan las personas es “infiel”, por lo que siente que ya a nadie le importa si es feo o bonito y siempre lo van a catalogar como infiel.

Westcol trata de explicarle mejor la pregunta para que le dé una de las dos respuestas: o feo o bonito, y el cantante vuelve a hacer énfasis en que a las personas ahora solo les satisface gritarle que es un infiel, bromeando al decir que si a ellos les gusta, a él aún más.

Beéle causó revuelo en redes tras publicar unas fotografías en su cuenta de Instagram con una polémica descripción. (Foto: Prensa Canal RCN)

Este video, por supuesto, se hizo viral en las plataformas digitales y los internautas no dudaron en dar sus opiniones tanto de la respuesta de Beéle como de su físico como tal.

Algunos consideran que el hombre sí es feo por sus cachetes y otras características, mientras que otros lo defendieron, diciendo que no estaba mal y que le podía gustar a algunas mujeres porque la belleza es relativa.

En cuanto a su respuesta, algunos empatizaron con el cantante al decir que respondió triste porque ya se resignó a siempre ser catalogado como infiel, mientras que otros se divirtieron con su respuesta y explicaron que lo importante es que tiene claro qué es lo que es él mismo.

¿Por qué muchos le dicen a Beéle infiel?

Principalmente por una polémica de infidelidad con su exesposa Cara Rodríguez. Ella afirmó públicamente que Beéle le fue infiel con la modelo venezolana Isabella Ladera, basándose en conversaciones privadas y otros detalles que ella expuso en redes y en entrevistas. Cara habló en el podcast ‘Un Tal Fredo’ sobre cómo descubrió la infidelidad mientras estaban juntos.

Beéle ha reconocido que fue infiel en el pasado, admitiendo en entrevistas que sí cometió errores y que actuó de forma inmadura en ese momento de su vida, lo cual alimentó aún más los comentarios en redes.

Beele responde a críticas
Beele reacciona a las críticas por su frente/Canal RCN
