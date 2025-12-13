Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Aida hizo curiosa confesión tras comprarle un detalle a un hombre: ¿de quién se trata?

Aida se ha convertido en tendencia tras curiosa confesión por la compra de un detalle a un ser especial: “mi hombre”.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Aida hizo curiosa confesión tras compra un detalle a un ser especial: ¿de quién se trata?
¿A quién le compró un lujoso detalle Aida Merlano? | Foto: Canal RCN

El nombre de Aida Victoria Merlano se ha convertido en tendencia a través de las diferentes redes sociales tras convertirse en madre por primera vez hace unos meses, fruto de su exrelación con Juan David Tejada, más conocido como ‘el agropecuario’.

Desde que Aida confirmó su separación con su expareja, ha demostrado que está atravesando por un importante momento a nivel emocional, en especial por demostrar ser una mujer emprendedora y enfocada en la crianza de su hijo Emi.

Además, la influenciadora ha acaparado la atención mediática por parte de sus seguidores tras hacer una sorprendente confesión acerca de comprarle un detalle a un hombre.

Artículos relacionados

¿Por qué razón Aida es tendencia tras comprarle un detalle a un hombre?

Es clave mencionar que Aida Victoria se ha convertido en tendencia en las redes sociales tras la compra de un detalle a un hombre especial, según lo reveló en su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de ocho millones de seguidores, expresando las siguientes palabras:

Aida hizo curiosa confesión tras compra un detalle a un ser especial: ¿de quién se trata?
¿Cuál fue el regalo que compró Aida? | Foto: Canal RCN

“Buscando un detalle para mi hombre, ¿me asesoran? ¿Qué le darían a un hombre de cuatro meses? Acabo de ver un resbaladero, ya sé que llevar”, agregó.

En los primeros segundos del video, se evidencia que Aida causó gran curiosidad por parte de sus seguidores tras confesarles a sus seguidores que estaba en la compra de un detalle para un hombre, revelando que era para su hijo Emiliano.

Artículos relacionados

Sin duda, Aida se ha destacado a lo largo de su vida en ser una reconocida creadora de contenido digital, compartiendo varios detalles de su vida personal en sus redes sociales.

¿Quién es y a qué se dedica Juan David Tejada, el exnovio de Aida Merlano?

Recordemos que hace un largo periodo de tiempo, Aida tuvo una relación sentimental con el streamer colombiano Westcol. Sin embargo, terminaron tras varias diferencias presentadas.

Aida hizo curiosa confesión tras compra un detalle a un ser especial: ¿de quién se trata?
¿Quién es el exnovio de Aida Merlano? | Foto: Canal RCN

Por esta razón, Aida, le dio una nueva oportunidad al amor tras su exrelación con Juan David Tejada, pero terminaron hace unos meses.

Por su parte, Juan David Tejada se ha destacado por ser un reconocido empresario y creador de contenido digital, siendo conocido como ‘el agropecuario’ por su estilo de vida.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

J Balvin aseguró haber sufrido un infarto durante su más reciente concierto J Balvin

J Balvin sufrió infarto en su más reciente concierto en Medellín, Colombia

J Balvin reveló públicamente que durante su más reciente concierto en Medellín sufrió un infarto.

Dani Duke se sinceró sobre cambios en su vida Dani Duke

Dani Duke reapareció en redes y sorprendió al hacer sincera confesión sobre su vida

Dani Duke se sinceró sobre un proceso que viene adelantando en su vida en el último tiempo y dejó revelador mensaje.

Shakira habría retomado su historia de amor con Antonio de la Rúa, según la prensa Shakira

Shakira y Antonio de la Rúa oficializaron su relación, según medios internacionales

Medios argentinos aseguran que Shakira y Antonio de la Rúa oficializaron su relación desde hace un tiempo.

Lo más superlike

Muere la actriz Béatrice Picard, la voz de Marge Simpson Talento internacional

Fallece reconocida actriz de doblaje de 'Los Simpson': ¿de quién se trata?

El fallecimiento de la actriz de doblaje de 'Los Simpson' fue confirmado por sus hijos a través de redes sociales, generando conmoción.

Feid anunció a través de Instagram el estreno de su documental “XTHE ENDX”. Feid

¡Fin de una era! Feid anuncia su documental “XTHE ENDX” ¿cuándo se estrena?

Persona con su mascota durante la celebración de fin de año. Mascotas

¿Cómo proteger a tus mascotas de los fuegos artificiales en Navidad y Año Nuevo? Te explicamos

Belinda lanza “Heterocromía” y nos deja ver un lado más maduro de su música. Belinda

Belinda se sincera sobre su estado sentimental tras el lanzamiento de "heterocromía"

¡Luto en el cine! Falleció distinguido actor en las últimas horas de manera inesperada: así fue Talento internacional

¡Luto en el cine! Falleció distinguido actor en las últimas horas de manera inesperada: así fue