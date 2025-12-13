Aida hizo curiosa confesión tras comprarle un detalle a un hombre: ¿de quién se trata?

El nombre de Aida Victoria Merlano se ha convertido en tendencia a través de las diferentes redes sociales tras convertirse en madre por primera vez hace unos meses, fruto de su exrelación con Juan David Tejada, más conocido como ‘el agropecuario’.

Desde que Aida confirmó su separación con su expareja, ha demostrado que está atravesando por un importante momento a nivel emocional, en especial por demostrar ser una mujer emprendedora y enfocada en la crianza de su hijo Emi.

Además, la influenciadora ha acaparado la atención mediática por parte de sus seguidores tras hacer una sorprendente confesión acerca de comprarle un detalle a un hombre.

¿Por qué razón Aida es tendencia tras comprarle un detalle a un hombre?

Es clave mencionar que Aida Victoria se ha convertido en tendencia en las redes sociales tras la compra de un detalle a un hombre especial, según lo reveló en su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de ocho millones de seguidores, expresando las siguientes palabras:

“Buscando un detalle para mi hombre, ¿me asesoran? ¿Qué le darían a un hombre de cuatro meses? Acabo de ver un resbaladero, ya sé que llevar”, agregó.

En los primeros segundos del video, se evidencia que Aida causó gran curiosidad por parte de sus seguidores tras confesarles a sus seguidores que estaba en la compra de un detalle para un hombre, revelando que era para su hijo Emiliano.

Sin duda, Aida se ha destacado a lo largo de su vida en ser una reconocida creadora de contenido digital, compartiendo varios detalles de su vida personal en sus redes sociales.

¿Quién es y a qué se dedica Juan David Tejada, el exnovio de Aida Merlano?

Recordemos que hace un largo periodo de tiempo, Aida tuvo una relación sentimental con el streamer colombiano Westcol. Sin embargo, terminaron tras varias diferencias presentadas.

Por esta razón, Aida, le dio una nueva oportunidad al amor tras su exrelación con Juan David Tejada, pero terminaron hace unos meses.

Por su parte, Juan David Tejada se ha destacado por ser un reconocido empresario y creador de contenido digital, siendo conocido como ‘el agropecuario’ por su estilo de vida.