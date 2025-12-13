Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Famosa pareja de actores confirmó su ruptura tras siete años casados: ¿quiénes son?

Reconocida pareja de actores ha sido tendencia tras confirmar su ruptura tras siete años casados: “Es difícil”.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Famosa pareja de actores confirmó su ruptura tras siete años casados: ¿quiénes son?
¿Quién es la reconocida pareja que confirmó su ruptura? | Foto: Freepik

En las últimas horas, varios internautas han generado una ola de comentarios en las diferentes plataformas digitales tras confirmarse la separación de una pareja que hace parte del mundo del entretenimiento.

Sin duda, la noticia ha tomado por sorpresa a varios de los seguidores de la pareja tras llevar más de siete años casado. Sin embargo, le pusieron fin a su relación tras una publicación que compartió la actriz en sus redes sociales, diciendo que se separó de su exesposo.

Artículos relacionados

¿Quién es la reconocida pareja del entretenimiento que confirmó su ruptura?

El nombre de Amy Schumer se ha convertido en uno de los más destacados en el campo de la televisión internacional tras destacarse por ser una reconocida comediante, actriz y guionista estadounidense.

Artículos relacionados

Además, Amy ha acaparado la atención mediática en las últimas horas tras compartir una publicación en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de doce millones de seguidores que tomó la decisión de separarse de su esposo el productor Chris Fischer, expresando las siguientes palabras:

“Chris y yo hemos tomado la difícil decisión de terminar nuestro matrimonio después de 7 años. Nos amamos mucho y seguiremos centrándonos en criar a nuestro hijo. Agradeceríamos que la gente respetara nuestra privacidad en este momento”, agregó Amy.

Famosa pareja de actores confirmó su ruptura tras siete años casados: ¿quiénes son?
Así se confirmó la ruptura de la pareja de actores. | Foto: Freepik

Recordemos que la pareja duró más de siete años de matrimonio en la que compartieron importantes proyectos. Sin embargo, Amy, anunció que seguirán respondiendo por su hijo, Gene David Fisher, y cada uno seguirá con cada uno de sus proyectos de manera separada.

Famosa pareja de actores confirmó su ruptura tras siete años casados: ¿quiénes son?
¿Por qué son famosos Amy Schumer y Chris Fischer? | Foto: Freepik

¿Por qué Amy Schummer ha tenido un importante reconocimiento a nivel internacional?

Con el paso de los años, Amy ha tenido la oportunidad en demostrarles a sus seguidores que cuenta con una carismática y arrolladora personalidad, participando en importantes reconocimientos como el Emmy al ser parte de ‘Comedy Central’, ‘Trainwreck’ y por su libro ‘La chica con el tatuaje en la parte baja de la espalda’.

Con base en esto, Amy no solo se ha ganado el cariño de sus seguidores por todos sus proyectos, sino que también, por crear contenido en sus redes sociales, contando varios acontecimientos de su vida personal.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

J Balvin aseguró haber sufrido un infarto durante su más reciente concierto J Balvin

J Balvin sufrió infarto en su más reciente concierto en Medellín, Colombia

J Balvin reveló públicamente que durante su más reciente concierto en Medellín sufrió un infarto.

Dani Duke se sinceró sobre cambios en su vida Dani Duke

Dani Duke reapareció en redes y sorprendió al hacer sincera confesión sobre su vida

Dani Duke se sinceró sobre un proceso que viene adelantando en su vida en el último tiempo y dejó revelador mensaje.

Shakira habría retomado su historia de amor con Antonio de la Rúa, según la prensa Shakira

Shakira y Antonio de la Rúa oficializaron su relación, según medios internacionales

Medios argentinos aseguran que Shakira y Antonio de la Rúa oficializaron su relación desde hace un tiempo.

Lo más superlike

Muere la actriz Béatrice Picard, la voz de Marge Simpson Talento internacional

Fallece reconocida actriz de doblaje de 'Los Simpson': ¿de quién se trata?

El fallecimiento de la actriz de doblaje de 'Los Simpson' fue confirmado por sus hijos a través de redes sociales, generando conmoción.

Feid anunció a través de Instagram el estreno de su documental “XTHE ENDX”. Feid

¡Fin de una era! Feid anuncia su documental “XTHE ENDX” ¿cuándo se estrena?

Persona con su mascota durante la celebración de fin de año. Mascotas

¿Cómo proteger a tus mascotas de los fuegos artificiales en Navidad y Año Nuevo? Te explicamos

Belinda lanza “Heterocromía” y nos deja ver un lado más maduro de su música. Belinda

Belinda se sincera sobre su estado sentimental tras el lanzamiento de "heterocromía"

¡Luto en el cine! Falleció distinguido actor en las últimas horas de manera inesperada: así fue Talento internacional

¡Luto en el cine! Falleció distinguido actor en las últimas horas de manera inesperada: así fue