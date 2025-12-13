Famosa pareja de actores confirmó su ruptura tras siete años casados: ¿quiénes son?

En las últimas horas, varios internautas han generado una ola de comentarios en las diferentes plataformas digitales tras confirmarse la separación de una pareja que hace parte del mundo del entretenimiento.

Sin duda, la noticia ha tomado por sorpresa a varios de los seguidores de la pareja tras llevar más de siete años casado. Sin embargo, le pusieron fin a su relación tras una publicación que compartió la actriz en sus redes sociales, diciendo que se separó de su exesposo.

¿Quién es la reconocida pareja del entretenimiento que confirmó su ruptura?

El nombre de Amy Schumer se ha convertido en uno de los más destacados en el campo de la televisión internacional tras destacarse por ser una reconocida comediante, actriz y guionista estadounidense.

Además, Amy ha acaparado la atención mediática en las últimas horas tras compartir una publicación en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de doce millones de seguidores que tomó la decisión de separarse de su esposo el productor Chris Fischer, expresando las siguientes palabras:

“Chris y yo hemos tomado la difícil decisión de terminar nuestro matrimonio después de 7 años. Nos amamos mucho y seguiremos centrándonos en criar a nuestro hijo. Agradeceríamos que la gente respetara nuestra privacidad en este momento”, agregó Amy.

Así se confirmó la ruptura de la pareja de actores. | Foto: Freepik

Recordemos que la pareja duró más de siete años de matrimonio en la que compartieron importantes proyectos. Sin embargo, Amy, anunció que seguirán respondiendo por su hijo, Gene David Fisher, y cada uno seguirá con cada uno de sus proyectos de manera separada.

¿Por qué son famosos Amy Schumer y Chris Fischer? | Foto: Freepik

¿Por qué Amy Schummer ha tenido un importante reconocimiento a nivel internacional?

Con el paso de los años, Amy ha tenido la oportunidad en demostrarles a sus seguidores que cuenta con una carismática y arrolladora personalidad, participando en importantes reconocimientos como el Emmy al ser parte de ‘Comedy Central’, ‘Trainwreck’ y por su libro ‘La chica con el tatuaje en la parte baja de la espalda’.

Con base en esto, Amy no solo se ha ganado el cariño de sus seguidores por todos sus proyectos, sino que también, por crear contenido en sus redes sociales, contando varios acontecimientos de su vida personal.