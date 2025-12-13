Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La hija de Andrea Valdiri da sus primeros pasos en el modelaje y enamora en redes

Isabella Valdiri, hija de la creadora de contenido Andrea Valdiri, sorprendió en redes sociales al debutar en el modelaje con una sesión fotográfica llena de ternura.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Así fue el debut de la hija de Andrea Valdiri frente a las cámaras.
Así fue el debut de la hija de Andrea Valdiri frente a las cámaras. Foto Canal RCN

Isabella Valdiri compartió una serie de fotografías que marcan su debut en el mundo del modelaje, desde hace tiempo recibe elogios por su carisma y belleza natural, y ahora dio un paso simbólico hacia la exploración de nuevos talentos.

Artículos relacionados

¿Qué representan estas fotos para Isabella Valdiri?

Dejando claro que, más allá de posar frente a una cámara, este momento representa un ejercicio de confianza, aprendizaje y acompañamiento familiar.

Lejos de tratarse solo de una sesión fotográfica, la publicación estuvo acompañada de un mensaje profundo y motivador que conectó rápidamente con sus seguidores.

 

En sus palabras, la pequeña expresó que a su corta edad está descubriendo lo que le gusta, aprendiendo del proceso y construyendo sueños junto a su familia, una reflexión que muchos interpretaron como una muestra de madurez y sensibilidad poco común para alguien tan joven.

Artículos relacionados

¿Qué papel juega la familia Valdiri en este nuevo paso?

Isabella agradeció de manera especial a su mamá por el atuendo elegido para la sesión y dedicó un tierno mensaje a su “asistente hermosa”, refiriéndose a su hermanita.

La hija de Andrea Valdiri acompañó las imágenes con un mensaje sobre creer en sí misma.
La hija de Andrea Valdiri acompañó las imágenes con un mensaje sobre creer en sí misma. (Foto del Canal RCN)

Andrea Valdiri, reconocida por su fuerte presencia digital, ha manifestado en varias ocasiones la importancia de criar a sus hijas con libertad, respeto y respaldo emocional.

Las fotografías de Isabella parecen reflejar esa filosofía, mostrando a una niña segura, tranquila y rodeada de afecto, lo que para muchos seguidores es clave cuando se trata de exponer a menores en escenarios públicos.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionaron los seguidores de Isabella Valdiri ante su debut?

Las redes sociales se llenaron rápidamente de comentarios positivos, mensajes de admiración y palabras de aliento, muchos destacaron la dulzura de Isabella, su naturalidad frente a la cámara y el mensaje inspirador que acompañó las imágenes.

A su corta edad, Isabella Valdiri ya empieza a explorar sus talentos y enamora en redes.
A su corta edad, Isabella Valdiri ya empieza a explorar sus talentos y enamora en redes. (Foto: Canal RCN)

Otros resaltaron la importancia de permitir que los niños exploren sus intereses sin imponerles caminos, celebrando que este primer acercamiento al modelaje se dé desde una perspectiva sana y familiar.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

J Balvin aseguró haber sufrido un infarto durante su más reciente concierto J Balvin

J Balvin sufrió infarto en su más reciente concierto en Medellín, Colombia

J Balvin reveló públicamente que durante su más reciente concierto en Medellín sufrió un infarto.

Dani Duke se sinceró sobre cambios en su vida Dani Duke

Dani Duke reapareció en redes y sorprendió al hacer sincera confesión sobre su vida

Dani Duke se sinceró sobre un proceso que viene adelantando en su vida en el último tiempo y dejó revelador mensaje.

Shakira habría retomado su historia de amor con Antonio de la Rúa, según la prensa Shakira

Shakira y Antonio de la Rúa oficializaron su relación, según medios internacionales

Medios argentinos aseguran que Shakira y Antonio de la Rúa oficializaron su relación desde hace un tiempo.

Lo más superlike

Muere la actriz Béatrice Picard, la voz de Marge Simpson Talento internacional

Fallece reconocida actriz de doblaje de 'Los Simpson': ¿de quién se trata?

El fallecimiento de la actriz de doblaje de 'Los Simpson' fue confirmado por sus hijos a través de redes sociales, generando conmoción.

Feid anunció a través de Instagram el estreno de su documental “XTHE ENDX”. Feid

¡Fin de una era! Feid anuncia su documental “XTHE ENDX” ¿cuándo se estrena?

Persona con su mascota durante la celebración de fin de año. Mascotas

¿Cómo proteger a tus mascotas de los fuegos artificiales en Navidad y Año Nuevo? Te explicamos

Belinda lanza “Heterocromía” y nos deja ver un lado más maduro de su música. Belinda

Belinda se sincera sobre su estado sentimental tras el lanzamiento de "heterocromía"

¡Luto en el cine! Falleció distinguido actor en las últimas horas de manera inesperada: así fue Talento internacional

¡Luto en el cine! Falleció distinguido actor en las últimas horas de manera inesperada: así fue