Jessi Uribe reveló más detalles del rostro de su hija y sorprendió con el color de ojos

Jessi Uribe sorprendió al revelar un nuevo detalle del rostro de su hija: el color de sus ojos dejó a muchos encantados.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Jessi Uribe reveló un rasgo inesperado del rostro de su hija
Jessi Uribe reveló un rasgo inesperado del rostro de su hija Emilia. (Foto Canal RCN | Freepik).

El reconocido cantante Jessi Uribe volvió a enternecer a sus seguidores al revelar nuevos detalles del rostro de su hija con Paola Jara, Emilia. Esta vez, un inesperado rasgo físico, como el color de sus ojos, desató sorpresa y comentarios en redes sociales.

¿Qué color de ojos tiene Emilia, la hija de Jessi Uribe y Paola Jara?

En una reciente dinámica de preguntas y respuestas a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Jessi Uribe respondió varias inquietudes de sus seguidores relacionadas con su hija Emilia. Una de las más comentadas fue sobre el color de ojos de la menor.

Jessi Uribe en el Canal RCN.
Jessi Uribe enternece con gesto hacia su hija Emilia. Foto | Canal RCN - Freepik.

Lejos de ignorar la pregunta, el cantante decidió dar pistas al respecto al compartir una fotografía de sus propios ojos, los cuales son cafés claros, dando a entender que su hija habría heredado este rasgo físico. No obstante, aclaró que los ojos de Emilia eran aún más hermosos.

Cabe destacar que, con apenas un mes de nacida, todavía es muy pronto para determinar de manera definitiva el color de ojos de la bebé, ya que este rasgo puede cambiar con el paso del tiempo.

Por ahora, el cantante prefirió mantener el misterio y dejar que el tiempo revele este detalle, mientras sus seguidores continúan atentos a cada nueva pista sobre Emilia.

¿En qué momento se define el color de ojos de un bebe?

Según expertos el color de ojos de un bebé se define gradualmente debido a que en los primeros meses la melanina continua en desarrollo, por esta razón los recién nacidos suelen dar la impresión de lucir ojos azules o grises.

Este rasgo físico suele determinarse entre los seis y doce meses del menor, tiempo suficiente para que la melamina se estabilice de manera definitiva. Así mismo la exposición al sol genera que la producción de esta sea mayor logrando una producción más efectiva en el desarrollo de los bebés.

¡Nació Emilia! La hija de Jessi Uribe y Paola Jara: así han reaccionado varias celebridades
Ya nació Emilia, la hija de Jessi Uribe y Paola Jara. | Fotos: Canal RCN, Buen Día, Colombia y Freepik

Por tal razón, al tener cerca de un mes, es casi imposible que Jessi Uribe y Paola Jara ya tengan claro de qué color tiene los ojos su pequeña hija Emilia.

