Fallece reconocida actriz de doblaje de 'Los Simpson': ¿de quién se trata?

El fallecimiento de la actriz de doblaje de 'Los Simpson' fue confirmado por sus hijos a través de redes sociales, generando conmoción.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
En redes, fans de 'Los Simpson' despidieron a la actriz con emotivos mensajes. (Foto izquierda: Freepik | Foto derecha: Brad Barket/Getty Images/ AFP

La familia de 'Los Simpson' está de luto tras confirmarse el fallecimiento, a los 96 años, de una de las icónicas voces del elenco de doblaje. La noticia fue dada a conocer por sus hijos y generó conmoción en redes sociales.

¿Qué actriz de doblaje de 'Los Simpson' falleció a los 96 años?

Se trata de Béatrice Picard, talentosa actriz franco-canadiense que durante muchos años dio vida con su voz a 'Marge Simpson', la esposa de 'Homero' y madre de 'Bart', 'Lisa' y 'Maggie'.

Cabe destacar que Picard prestó su voz para la versión francesa de la serie estadounidense, participando en las 33 temporadas, es por ello que por el aprecio que le tenían varios de sus fans que crecieron oyendo su voz, sus hijos: François, Stéphane, Sylvain y Frédéric decidieron compartir la noticia de su fallecimiento con un conmovedor mensaje en redes.

A lo largo de su vida, Béatrice ha podido combinar su vida familiar con su pasión por las artes escénicas y las causas que le eran queridas. Por lo tanto, nos pareció natural compartir esta noticia con sus amigos, sus colegas del ámbito artístico y, sobre todo, con su público, por el que tuvo un pensamiento hasta el final", decía.

¿De qué falleció Béatrice Picard, la voz francesa de Marge Simpson?

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas exactas de la muerte de Béatrice Picard, ya que su familia no ha entregado detalles al respecto. Lo único que se ha confirmado es que la actriz falleció el pasado 9 de diciembre.

La noticia entristeció profundamente a sus seguidores, quienes no tardaron en dejar mensajes de despedida en redes sociales para agradecerle su trabajo y el legado que dejó con su voz.

Incluso, algunos fanáticos recordaron que en uno de los capítulos de la más reciente temporada de 'Los Simpson', el personaje de 'Marge Simpson' también fallece, lo que reavivó el debate sobre las supuestas predicciones de la serie.

Béatrice Picard le dio vida con su voz a 'Marge Simpson' por más de 30 años. (Foto: Eckenroth/Getty Images/AFP)

¿Quién era Béatrice Picard?

Béatrice Picard fue una figura fundamental de las artes escénicas en Canadá, con una trayectoria que se extendió por más de siete décadas. Su talento la llevó a participar en decenas de producciones teatrales, series de televisión y proyectos audiovisuales, consolidándose como una actriz versátil y respetada.

Gracias a ese aporte, la mujer recibió importantes reconocimientos a lo largo de su vida. En 1989 fue nombrada miembro de la Orden de Canadá, uno de los máximos honores civiles del país, y en 2012 fue distinguida como Oficial de la Orden Nacional de Quebec.

Estos galardones destacaron no solo su talento, sino también su influencia y legado en las artes, que hoy siguen siendo recordados por colegas y admiradores.

Béatrice Picard murió a sus 96 años de edad el pasado 9 de diciembre. (Foto: Brad Barket/Getty Images/ AFP)
