Miss Finlandia pierde su título tras publicación discriminatoria luego de competir en Miss Universo

La organización de Miss Finlandia emitió un extenso comunicado revelando los motivos que los llevó a tomar la radical decisión.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Miss Finlandia, Sara Dzafce, perdió su título tras publicación discriminatoria
La organización de Miss Finlandia expresó los motivos que llevaron a despojar a su reina de su título. (Foto: Freepik)

Una nueva polémica sacude el universo de los certámenes de belleza tras conocerse que Sarah Dzafce, quien representó a Miss Finlandia en la reciente edición de Miss Universo, perdió su título luego de realizar una publicación discriminatoria.

¿Qué publicación discriminatoria hizo Miss Finlandia que provocó la pérdida de su título?

De acuerdo con el comunicado que ha publicado a través de su cuenta de Instagram, la organización del país del norte de Europa, su representante Sara Dzafce fue despojada de su título, luego de haber compartido una historia en redes, donde aparece mirando a la cámara mientras se estira los ojos, en un gesto asociado con burlas racistas hacia personas de rasgos asiáticos.

Aunque la mujer de 22 años declaró que su intención no fue para discriminar, la organización que la nombró reina decidió aislarla de su título y manifestó que la fotografía fue "ofensiva, dañina y que completamente iba en contra de los valores de la competencia Miss Finlandia".

Lamentamos profundamente el daño que estos eventos han causado. Especialmente a la comunidad asiática, pero también a todos los afectados. El racismo nunca es aceptable en ninguna forma".

¿Cómo reaccionó Sarah Dzafce tras ser despojada de su título como Miss Finlandia?

La representante señaló en un comunicado que era consciente de la responsabilidad que implicaba el título que ostentaba y reconoció que aún tenía mucho por aprender y crecer, aceptaba el retiro de su banda y su corona.

Sé que todavía tengo mucho que crecer. Para mí, una de las cosas más importantes es el respeto por las personas, sus orígenes y la diversidad. Todos merecen ser tratados como valiosos. Tomaré esto como una lección y prometo crecer", dijo.

Sara Dzafce, Miss Finlandia 2025, pierde su título tras publicación discriminatoria
Sara Dzafce aceptó su error y con dignidad entregó su corona y banda de Miss Finlandia. (Foto: Freepik)

¿Quién es ahora la nueva Miss Finlandia?

Tras el polémico retiro del título a Sarah Dzafce, la organización anunció que Tara Lehtonen, primera finalista del certamen nacional, asumirá la corona de Miss Finlandia.

A través de la misma red social, la organización la presentó luciendo la banda y la corona, mientras Lehtonen dedicó unas emotivas palabras tras su triunfo.

Hoy he aceptado el título de Miss Finlandia 2025. Prometo llevar este título con orgullo y gran respeto. He dicho desde el principio de mi viaje de carreras que esto no es sólo un título para mí, sino una responsabilidad, una oportunidad y un signo de confianza".

