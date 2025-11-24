Costa de Marfil, Olivia Yacé, revienta Miss Universo y renuncia a título: "Nunca lo permitan"

La edición número 74 de Miss Universo 2025 ha dado mucho para hablar. Son distintos los puntos de vista que abundan en redes sociales y ahora, entre lo más nuevo, Miss Costa de Marfil, Olivia Yacé, se pronunció debido a que renunció al título de Miss Universo África y Oceanía.

Luego de la elección y coronación de la nueva Miss Universo 2025, la mexicana Fátima Bosch, el certamen de belleza otorgó otros títulos, los cuales son de reinas universales.

En ese sentido, a Olivia la nombraron como Miss Universo África y Oceanía; al que había aceptado en un principio, pero pasados los días presentó su renuncia.

¿Por qué Olivia Yacé, Costa de Marfil, renunció al título de Miss Universo África y Oceanía?

A través de Instagram, Costa de Marfil, quien llegó al Top 5 de Miss Universo, dio a conocer las razones por las que tomó la decisión.

Olivia Yacé en su pasarela de traje de playa en Miss Universo 2025 | Foto Lillian Suwanrumpha / AFP.

De acuerdo con lo que se lee en la misiva, Olivia Yacé remarcó que fue testigo de lo capaz que es de lograr lo que se propone pese a las adversidades. Enseguida, remarcó que para continuar en su camino debe ser fiel a sus valores, como el respeto, la dignidad, la excelencia y la igual de oportunidades.

"Como dije en el escenario, mi mayor deseo es ser un modelo a seguir para la nueva generación, especialmente para las niñas jóvenes. Las animo a superar sus límites, a entrar con confianza en espacios donde creen que no pertenecen y a abrazar con orgullo su identidad", se lee en el comunicado.

Asimismo, en la explicación de la renuncia se detalla que alejarse del rol de Miss Universo África y Oceanía le permitirá a Olivia Yacé dedicarse por completo a defender los valores que para ella son fundamentales.

¿Qué llamado hizo Olivia Yacé en su renuncia a título otorgado en Miss Universo 2025?

Olivia Yacé hizo un llamado a los colectivos negros, africanos, caribeños, americanos y afrodescendientes para continuar siendo parte de espacios en los que no es tan común su presencia.

Olivia Yacé, Miss Costa de Marfil, al lado de Fátima Bosch, Miss Universo 2025 | Foto Lillian Suwanrumpha / AFP.

"Abramos el camino para los hermanos y hermanas que nos seguirán. Nunca permitan que alguien defina quiénes somos o limite nuestro potencial. Nuestra presencia importa, y nuestras voces deben ser escuchadas", se interpreta.

Para terminar, felicitó a la nueva Miss Universo, Fátima Bosch, envió un mensaje a Miss Jamaica, Gabrielle Henry, para que se recupere y manifestó el agradecimiento que tiene por el apoyo recibido.