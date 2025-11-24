Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Costa de Marfil, Olivia Yacé, revienta Miss Universo y renuncia a título: "Nunca lo permitan"

Olivia Yacé, Miss Costa de Marfil, deja el shock al informar las razones por las que no acepta título otorgado por Miss Universo.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Olivia Yacé, Miss Universo
Costa de Marfil, Olivia Yacé, revienta Miss Universo y renuncia a título | Foto Lillian Suwanrumpha / AFP.

La edición número 74 de Miss Universo 2025 ha dado mucho para hablar. Son distintos los puntos de vista que abundan en redes sociales y ahora, entre lo más nuevo, Miss Costa de Marfil, Olivia Yacé, se pronunció debido a que renunció al título de Miss Universo África y Oceanía.

Luego de la elección y coronación de la nueva Miss Universo 2025, la mexicana Fátima Bosch, el certamen de belleza otorgó otros títulos, los cuales son de reinas universales.

En ese sentido, a Olivia la nombraron como Miss Universo África y Oceanía; al que había aceptado en un principio, pero pasados los días presentó su renuncia.

¿Por qué Olivia Yacé, Costa de Marfil, renunció al título de Miss Universo África y Oceanía?

A través de Instagram, Costa de Marfil, quien llegó al Top 5 de Miss Universo, dio a conocer las razones por las que tomó la decisión.

Olivia Yacé
Olivia Yacé en su pasarela de traje de playa en Miss Universo 2025 | Foto Lillian Suwanrumpha / AFP.

De acuerdo con lo que se lee en la misiva, Olivia Yacé remarcó que fue testigo de lo capaz que es de lograr lo que se propone pese a las adversidades. Enseguida, remarcó que para continuar en su camino debe ser fiel a sus valores, como el respeto, la dignidad, la excelencia y la igual de oportunidades.

"Como dije en el escenario, mi mayor deseo es ser un modelo a seguir para la nueva generación, especialmente para las niñas jóvenes. Las animo a superar sus límites, a entrar con confianza en espacios donde creen que no pertenecen y a abrazar con orgullo su identidad", se lee en el comunicado.

Asimismo, en la explicación de la renuncia se detalla que alejarse del rol de Miss Universo África y Oceanía le permitirá a Olivia Yacé dedicarse por completo a defender los valores que para ella son fundamentales.

¿Qué llamado hizo Olivia Yacé en su renuncia a título otorgado en Miss Universo 2025?

Olivia Yacé hizo un llamado a los colectivos negros, africanos, caribeños, americanos y afrodescendientes para continuar siendo parte de espacios en los que no es tan común su presencia.

Olivia Yacé, Fátima Bosch
Olivia Yacé, Miss Costa de Marfil, al lado de Fátima Bosch, Miss Universo 2025 | Foto Lillian Suwanrumpha / AFP.

"Abramos el camino para los hermanos y hermanas que nos seguirán. Nunca permitan que alguien defina quiénes somos o limite nuestro potencial. Nuestra presencia importa, y nuestras voces deben ser escuchadas", se interpreta.

Para terminar, felicitó a la nueva Miss Universo, Fátima Bosch, envió un mensaje a Miss Jamaica, Gabrielle Henry, para que se recupere y manifestó el agradecimiento que tiene por el apoyo recibido.

