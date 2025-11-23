Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Confirman identidad del acróbata chileno que murió en Italia, dejó un mensaje considerado “premonitorio”

El mensaje que escribió antes de morir el acróbata chileno que falleció en un circo en Italia ahora es considerado como premonitorio.

Lisbeth Sarmiento Por: Lisbeth Sarmiento
Acróbata chileno muere en circo italiano
Se conoce la identidad del acróbata que murió en Italia. (Imágenes de Freepik)

La prensa chilena publicó la identidad del acróbata de su país que falleció en Italia mientras hacía un show en el conocido “Globo de la muerte”, en un reconocido circo. El momento quedó grabado en video y las imágenes son virales.

¿Quién es el acróbata que falleció en Italia?

Se trataría de Christian Quezada Vásquez, un joven de 26 años que se dedicaba al mundo de los circos y amaba demostrar sus habilidades en las redes sociales, donde se describía como “trapecista, motociclista y acróbata”.

Acróbata chileno muere en circo italiano
Fatal accidente en el Globo de Acero en Nápoles dejó un acróbata muerto. (Imagen creada con Inteligencia Artificial)

Las personas que se encontraban en el Imperial Royal Circus de Nápoles, en la noche del viernes 21 de noviembre, vieron cómo una moto falló, ocasionando el grave accidente. En el globo se encontraban tres motociclistas; uno de ellos, de origen colombiano, salió ileso.

Según se informó, el tercero era un mexicano de 43 años, quien habría sido trasladado al Hospital del Mar debido a las fuertes lesiones. Se desconoce cuál es su estado de salud.

“Nuestro Cristian no era solo un artista, era un campeón absoluto. A pesar de su temprana edad, su figura ya era un faro en actuaciones en vivo… El profesionalismo de Cristian, basado en un rígido código de ética del circo, era incomprensible.

Nos deja un legado no solo de coraje, sino de un talento irrepetible y total dedicación a su artesanía”, cita uno de los mensajes que se publicaron en la página de Facebook del circo.

Las presentaciones fueron canceladas luego de lo sucedido y las autoridades adelantan investigaciones. De acuerdo con Domenico Esposito, alcalde de Sant'Anastasia, el lugar contaba con las autorizaciones necesarias para ejecutar este tipo de acrobacias.

¿Cuál fue la última publicación de Christian Quezada, el acróbata chileno que perdió la vida en Nápoles?

Tan solo tres días antes de ese fatídico suceso, Christian había subido una imagen de él con un mensaje que los internautas interpretan como premonitorio. En el texto, el joven acróbata dijo que dejaba su vida en manos de Dios.

“…al final, para la gente siempre serás un ignorante o un maleducado, o llámenlo como quieran. Al final todos nos vamos de este mundo como llegamos: sin nada. Mi camino siempre se lo dejo a Dios…”, escribió.

Ahora esas palabras toman fuerza y sus amigos le han dejado sentidos mensajes de despedida.

Su novia, una acróbata ucraniana, compartió un emotivo carrete de imágenes en el que resumió lo que vivieron durante ocho años.

“Anoche Christian perdió la vida durante un incidente en el escenario, durante el acto de moto dentro del globo de la muerte. Todo pasó en un instante, tan rápido que todavía no puedo creerlo. El dolor es tan fuerte que me cuesta respirar. Lo amo, y no sé cómo vivir sin él”, publicó Angelina Fedorchenko.

Acróbata chileno muere en circo italiano
Un acróbata chileno perdió la vida en el Globo de la muerte en un circo italiano. (Imagen creada con IA)
