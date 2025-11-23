Confirman identidad del acróbata chileno que murió en Italia, dejó un mensaje considerado “premonitorio”

La prensa chilena publicó la identidad del acróbata de su país que falleció en Italia mientras hacía un show en el conocido “Globo de la muerte”, en un reconocido circo. El momento quedó grabado en video y las imágenes son virales.

Artículos relacionados Miss Universo Miss Jamaica sigue en UCI tras fuerte caída en Miss Universe 2025: piden orar por su salud

¿Quién es el acróbata que falleció en Italia?

Se trataría de Christian Quezada Vásquez, un joven de 26 años que se dedicaba al mundo de los circos y amaba demostrar sus habilidades en las redes sociales, donde se describía como “trapecista, motociclista y acróbata”.

Fatal accidente en el Globo de Acero en Nápoles dejó un acróbata muerto. (Imagen creada con Inteligencia Artificial)

Las personas que se encontraban en el Imperial Royal Circus de Nápoles, en la noche del viernes 21 de noviembre, vieron cómo una moto falló, ocasionando el grave accidente. En el globo se encontraban tres motociclistas; uno de ellos, de origen colombiano, salió ileso.

Según se informó, el tercero era un mexicano de 43 años, quien habría sido trasladado al Hospital del Mar debido a las fuertes lesiones. Se desconoce cuál es su estado de salud.

“Nuestro Cristian no era solo un artista, era un campeón absoluto. A pesar de su temprana edad, su figura ya era un faro en actuaciones en vivo… El profesionalismo de Cristian, basado en un rígido código de ética del circo, era incomprensible. Nos deja un legado no solo de coraje, sino de un talento irrepetible y total dedicación a su artesanía”, cita uno de los mensajes que se publicaron en la página de Facebook del circo.

Artículos relacionados Miss Universo Presentador de Miss Universo 2025 sacó a la luz lo que contenía el sobre final con la ganadora

Las presentaciones fueron canceladas luego de lo sucedido y las autoridades adelantan investigaciones. De acuerdo con Domenico Esposito, alcalde de Sant'Anastasia, el lugar contaba con las autorizaciones necesarias para ejecutar este tipo de acrobacias.

¿Cuál fue la última publicación de Christian Quezada, el acróbata chileno que perdió la vida en Nápoles?

Tan solo tres días antes de ese fatídico suceso, Christian había subido una imagen de él con un mensaje que los internautas interpretan como premonitorio. En el texto, el joven acróbata dijo que dejaba su vida en manos de Dios.

“…al final, para la gente siempre serás un ignorante o un maleducado, o llámenlo como quieran. Al final todos nos vamos de este mundo como llegamos: sin nada. Mi camino siempre se lo dejo a Dios…”, escribió.

Ahora esas palabras toman fuerza y sus amigos le han dejado sentidos mensajes de despedida.

Su novia, una acróbata ucraniana, compartió un emotivo carrete de imágenes en el que resumió lo que vivieron durante ocho años.

Artículos relacionados Blessd Así se veía la mujer trans con la que relacionan a Blessd cuando era hombre

“Anoche Christian perdió la vida durante un incidente en el escenario, durante el acto de moto dentro del globo de la muerte. Todo pasó en un instante, tan rápido que todavía no puedo creerlo. El dolor es tan fuerte que me cuesta respirar. Lo amo, y no sé cómo vivir sin él”, publicó Angelina Fedorchenko.